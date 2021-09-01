Фото: kufar.by





Он был разработан в середине 60-х гг. в качестве замены вертолету серии Ми-1. В военной модификации предназначался для ведения разведки и огневой поддержки сухопутных сил на поле боя.

Также вертолеты Ми-2 выпускались в пассажирском, транспортно-грузовом, санитарном, сельскохозяйственном, учебно-тренировочном и спортивном вариантах, пишет Blizko.by.





Это первый в СССР и мире легкий вертолет с двумя газотурбинными двигателями. Цельнометаллический фюзеляж состоит из кабины экипажа, пассажирской кабины на восемь мест и хвостовой балки с управляемым стабилизатором.

На Ми-2, кстати, летал главный герой фильма Георгия Данелии «Мимино» в исполнении Вахтанга Кикабидзе.

Он обойдется покупателю в 29400 рублей (11699 у.е.)

Экземпляр, который продается на Куфаре, находится на ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» (городской поселок Болбасово).





Также на популярной площадке объявлений в разделе «Прочая спецтехника» можно купить самую настоящую пожарную машину за 2197 у.е. и несколько модификаций военно-полевых кухонь от 500 до 915 у.е.



















