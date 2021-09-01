Власти Индии раскрыли возможную причину неизвестной смертельной болезни
Власти штата Уттар-Прадеш (Индия), где недавно произошла вспышка неизвестной вирусной лихорадки, унесшей жизни нескольких десятков человек, сообщили, что причиной этого заболевания может быть лихорадка денге.
Специалисты уточнили, что ее переносчиками являются комары.
"По симптомам - это лихорадка денге. Сейчас мы расследуем причины всплеска этого заболевания и всех летальных случаев", - сообщил Амит Мохан Прасад, курирующий вопросы здравоохранения в штате.
Напомним, пишет ru.oxu.az, ранее сообщалось, что в штате Уттар-Прадеш от неизвестной болезни умерли 70 человек, из которых 12 детей. Позже министр здравоохранения штата опроверг эту информацию и уточнил, что от лихорадки погибли 32 ребенка и семь взрослых.
В ведомстве добавили, что у большинства заболевших наблюдалась высокая температура, падение уровня тромбоцитов в крови и обезвоживание. Помимо прочего у пациентов были выявлены симптомы подобные денге - сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота, высокая температура и увеличение лимфатических узлов.
09:07 01/09/2021
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