







Специалисты уточнили, что ее переносчиками являются комары.





"По симптомам - это лихорадка денге. Сейчас мы расследуем причины всплеска этого заболевания и всех летальных случаев", - сообщил Амит Мохан Прасад, курирующий вопросы здравоохранения в штате.





Напомним, пишет ru.oxu.az, ранее сообщалось, что в штате Уттар-Прадеш от неизвестной болезни умерли 70 человек, из которых 12 детей. Позже министр здравоохранения штата опроверг эту информацию и уточнил, что от лихорадки погибли 32 ребенка и семь взрослых.





В ведомстве добавили, что у большинства заболевших наблюдалась высокая температура, падение уровня тромбоцитов в крови и обезвоживание. Помимо прочего у пациентов были выявлены симптомы подобные денге - сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота, высокая температура и увеличение лимфатических узлов.