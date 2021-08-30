Я своего стука дожидаться не стал

Мне странно писать, говорить на эту тему. Да что там, я стараюсь даже не думать об этом. Про семью. Про друзей. Никогда не думал примерить на себя маску мигранта. Звучит громко. Даже слегка пафосно. Но будь готов разочароваться, вдребезги расшибиться об эту, казалось бы загадочную, действительность.





С первых же минут ты поймешь, что значит «быть не как все». Да пусть даже каждый твой знакомый скажет, что ты душа компании. Забудь. Здесь так не работает. Здесь всё заново. У колбасы третьего сорта больше шансов сойти с прилавка, чем у тебя сойти за своего. Нужно постоянно доказывать, что ты не хуже, что ты такой же человек, даже если паспорт у тебя другого цвета. И не мудрено, здесь своих проблем хватает, а тут еще и ты на деньги налогоплательщиков роток разеваешь.





Весь этот трёп про поиски лучшей жизни. Мне кажется, люди… (перестань говорить за всех). Мне кажется, я не понимал истинное значение «лучшей жизни». Лучшей — не потому что дома хорошо, а где-то там лучше. Нет. Лучшей — потому что здесь жить стало совсем невыносимо. Лучшей — более или менее адекватной, человеческой. Так и следует говорить: уехал в поисках человеческой жизни.





Я уверен, что чаще всего люди уезжают не от хорошей жизни. И я сейчас не говорю о молодежи. У них другие мотивы. Но даже они. Я лично знаю многих, кто исколесил Америку, Европу, Азию в поисках той самой дрим. Людей, пробовавших врезаться, вклиниться в незнакомую культуры, чужой менталитет, построить жизнь заново. У половины вышло не лучше, чем у кружевных женских трусиков. Картинка хорошая, но неудобно же пипец. Вернулись.





Кто-то скажет: на родине до тебя тоже дела никому нет. Соглашусь. Но там ты хотя бы свой. Ты полноправный участник этого аттракциона под названием жизнь. С оговоркой: в Беларуси ты полуправный. Полу. С правами пока проблема. Зато с обязанностями у нас зашибись. К слову, всегда возмущало неравенство этих граф в договорах. По какой-то сссровской случайности мы постоянно должны больше, чем можем. Ох.





Вернулись. Именно поэтому мы часто недооцениваем и сознательно преуменьшаем риски, особенно сравнивания себя с другими. Кажется, что у тебя вообще всё хорошо. Волноваться нечего. Ведь жив, здоров. Но это только маска. Сорви её — поймёшь истинные причины своего промедления. Простое человеческое желание быть дома. Быть там, где тебя любят и ждут. Пусть пара человек. Много не надо. Не в количестве ведь дело, а в качестве. Ты изо всех сил оттягиваешь этот болезненный и неприятный момент отъезда. Раздаётся стук. Обрывается сердце. И вот то, что казалось далеким, накрывает тебя разом.





Я своего стука дожидаться не стал. Точнее как, я жил ожиданием, как и многие другие. Придумывал, размышлял. Как посмотрю, что скажу, скажу ли вообще. Ведь всё что вы скажете, может быть… и дальше по тексту. Но так только в голливудских фильмах. В нашей же действительности против тебя используют даже то, что ты никогда не говорил, не делал. Ох, о чем это я, да тебе запросто «пришьют» то, чего у тебя и в мыслях никогда не было. Вы же сами понимаете. Не до закона.





Уехал. Долго переживал. Как оказалось не зря. Да, изменились условия. Да, немножко сложнее. Зато в безопасности. Хотя, по всей видимости, она как и кризис, у нас в голове.