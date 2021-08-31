











После обысков, допросов и нескольких суток в изоляторе временного содержания правозащитников перевели в СИЗО на Володарского, где они находятся и сейчас.





- Был довольно значительный перерыв в получении писем от Алеся, - рассказала "Народной Воле" Наталья Пинчук, жена Алеся Беляцкого. - Около трех недель совсем ничего не получала. Но потом письма начали активное приходить, хотя с ними что-то не то. Они абстрактного характера, и, по сути, в письмах с Алесем мы не пересекаемся. То, что я пишу ему, посылаю, не находит отклика.

Складывается впечатление, что мои письма идут как будто в параллельную реальность, но не к Алесю. Могу предположить, что письма не доходят, но это только предположения.





О самом деле сейчас тоже никакой новой информации нет.





- По этому поводу с адвокатами не имеем никаких коммуникаций, так как они просто молчат, - добавляет Наталья Пинчук. - Все находятся под подпиской о неразглашении, а потому не имеют права что-то говорить о деле и ходе расследования.