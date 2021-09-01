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Плохой пример: в Минске героя фильма «Аватар» задержали за вождение в нетрезвом виде

На улицах столицы вечером 31 августа задержали мужчину, загримированного под главного героя фильма «Аватар»: он вел машину, будучи нетрезвым.


Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в Госавтоинспекции.

Согласно имеющейся информации, отдел ГАИ Центрального РУВД г. Минска заметил на пр. Независимости автомобиль «Рено», за рулем которого находился мужчина, выглядящий точь-в-точь как герой фильма «Аватар» Д. Кэмерона. При проверке документов выяснилось, что водитель пьян, а в ходе последующего освидетельствования удалось подтвердить дозу — 1,92 промилле алкоголя (это соответствует опьянению средней степени).

Минчанин рассказал инспекторам, что собирался участвовать в конкурсе необычных костюмов на корпоративе, для чего и сделал такой грим.

В настоящий момент на нарушителя составлен административный протокол за вождение в нетрезвом состоянии.
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