+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Johnson & Johnson провалила клинические испытания вакцины против ВИЧ-инфекции в Африке

Johnson & Johnson провалила вторую фазу клинических испытаний вакцины против ВИЧ-инфекции в Африке. Сейчас эффективность препарата немного превышает 25%.

Фото: Getty Images

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в испытаниях принимали участие 2600 женщин, проживающих в пяти провинциях ЮАР, где было выявлено 60% новых случаев заражения в прошлом году. 63 участницы, получившие плацебо и 51, получавшая вакцину - заразились ВИЧ-инфецией. Сейчас эффективность препарата составляет 25,2%, однако компания продолжит исследования.

Также Johnson & Johnson продолжит изучать эффективность вакцины среди мужчин, которые имели половые контакты с другими мужчинами, или же трансгендерами. Эти испытания проходят на территории Северной и Южной Америки и Европы и завершатся в марте 2024 года.

 
 
 
 
Источник: Сергей Пышкин
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]