69 школ исчезло в Беларуси за год
В Беларуси, по данным Министерства образования, к 1 сентября будет функционировать 2940 государственных учреждений общего среднего образования. В прошлом году их было на 69 больше.
Фото РИА Новости
О закрытых в Беларуси школах говорить не принято. Но, судя по статистике, каждый год новых школ в стране открывается гораздо меньше, чем закрывается старых.
Сравнение текущего года и прошлого
В канун 1 сентября Министерство образования радостно сообщило, что в Беларуси вводятся 7 новых школ (по 1 школе в Барановичах, Гомеле, Бобруйске, Столбцах, Колодищах и 2 школы в г.Минске).
Безусловно, это радует. Однако Thinktanks.by сравнил новую школьную статистику Министерства образования с прошлогодней и все оказалось не столь оптимистично.
Так в 2021-2022 учебном году в Беларуси будет функционировать 2940 государственных учреждений общего среднего образования.
По данным Белстата, в 2020-2021 году таких учреждений насчитывалось 3009.
То есть количество школ сократилось на 69.
В нынешнем учебном году 1 сентября к занятиям приступят около 1 млн. 85 тысяч учащихся, из них 118 тысяч первоклассников.
Здесь тоже наблюдается небольшое сокращение школьников, хотя их численность «плавающая» и зависит от прошлой демографической стабильности или дестабилизации.
Динамика прошлых лет
На начало 2020/2021 учебного года в Беларуси насчитывалось 3009 учреждений общего среднего образования с численностью учащихся 1,1 млн человек.
В 2019-2020 учебном году в Беларуси действовало 3020 учреждений среднего образования, которые обучали почти 1 млн 32 тысячи детей.
На начало 2017/2018 учебного года в стране насчитывалось 3067 учреждений общего среднего образования. Численность учащихся по сравнению с началом 2016/2017 учебного года тогда увеличилась на 12 тыс и составила 995 тыс человек.
В 2016/2017 учебном году в Беларуси функционировало 3167 школ или ровно на 100 школ больше, чем через год.
Упразднение школ в Беларуси активно ведется с начала 90-х годов. Главная причина ликвидации данных учреждений образования – сокращение на селе школьников. Хотя утверждать, что средние учебные заведения закрывались только в сельской местности – преувеличение.
Но динамика весьма удручающая.
Так в 2015 году в Беларуси насчитывалось 3 230 школ. В 2010 году - 3 654 учреждения общего среднего образования. В 2005 году таких учреждений у нас насчитывалось 4,1 тысяч, а в 2000 – 4,7 тысяч. В 1994 году общее число школ в Беларуси составляло около 5 тысяч.
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Источник: Александр Даутин
07:00 01/09/2021
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