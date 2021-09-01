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69 школ исчезло в Беларуси за год

В Беларуси, по данным Министерства образования, к 1 сентября будет функционировать 2940 государственных учреждений общего среднего образования. В прошлом году их было на 69 больше.

69 школ исчезло в Беларуси за год
Фото РИА Новости
О закрытых в Беларуси школах говорить не принято. Но, судя по статистике, каждый год новых школ в стране открывается гораздо меньше, чем закрывается старых.

Сравнение текущего года и прошлого


В канун 1 сентября Министерство образования радостно сообщило, что в Беларуси вводятся 7 новых школ (по 1 школе в Барановичах, Гомеле, Бобруйске, Столбцах, Колодищах и 2 школы в г.Минске).

Безусловно, это радует. Однако Thinktanks.by сравнил новую школьную статистику Министерства образования с прошлогодней и все оказалось не столь оптимистично.

Так в 2021-2022 учебном году в Беларуси будет функционировать 2940 государственных учреждений общего среднего образования.

По данным Белстата, в 2020-2021 году таких учреждений насчитывалось 3009.

То есть количество школ сократилось на 69.

В нынешнем учебном году 1 сентября к занятиям приступят около 1 млн. 85 тысяч учащихся, из них 118 тысяч первоклассников.

Здесь тоже наблюдается небольшое сокращение школьников, хотя их численность «плавающая» и зависит от прошлой демографической стабильности или дестабилизации.

Динамика прошлых лет


На начало 2020/2021 учебного года в Беларуси насчитывалось 3009 учреждений общего среднего образования с численностью учащихся 1,1 млн человек.

В 2019-2020 учебном году в Беларуси действовало 3020 учреждений среднего образования, которые обучали почти 1 млн 32 тысячи детей.

На начало 2017/2018 учебного года в стране насчитывалось 3067 учреждений общего среднего образования. Численность учащихся по сравнению с началом 2016/2017 учебного года тогда увеличилась на 12 тыс и составила 995 тыс человек.

В 2016/2017 учебном году в Беларуси функционировало 3167 школ или ровно на 100 школ больше, чем через год.

Упразднение школ в Беларуси активно ведется с начала 90-х годов. Главная причина ликвидации данных учреждений образования – сокращение на селе школьников. Хотя утверждать, что средние учебные заведения закрывались только в сельской местности – преувеличение.

Но динамика весьма удручающая.

Так в 2015 году в Беларуси насчитывалось 3 230 школ. В 2010 году -  3 654 учреждения общего среднего образования. В 2005 году таких учреждений у нас насчитывалось 4,1 тысяч, а в 2000 – 4,7 тысяч. В 1994 году общее число школ в Беларуси составляло около 5 тысяч.

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Источник: Александр Даутин
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