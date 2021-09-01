69 школ исчезло в Беларуси за год

О закрытых в Беларуси школах говорить не принято. Но, судя по статистике, каждый год новых школ в стране открывается гораздо меньше, чем закрывается старых.





Сравнение текущего года и прошлого





В канун 1 сентября Министерство образования радостно сообщило, что в Беларуси вводятся 7 новых школ (по 1 школе в Барановичах, Гомеле, Бобруйске, Столбцах, Колодищах и 2 школы в г.Минске).





Безусловно, это радует. Однако Thinktanks.by сравнил новую школьную статистику Министерства образования с прошлогодней и все оказалось не столь оптимистично.





Так в 2021-2022 учебном году в Беларуси будет функционировать 2940 государственных учреждений общего среднего образования.





По данным Белстата, в 2020-2021 году таких учреждений насчитывалось 3009.





То есть количество школ сократилось на 69.





В нынешнем учебном году 1 сентября к занятиям приступят около 1 млн. 85 тысяч учащихся, из них 118 тысяч первоклассников.





Здесь тоже наблюдается небольшое сокращение школьников, хотя их численность «плавающая» и зависит от прошлой демографической стабильности или дестабилизации.





Динамика прошлых лет





На начало 2020/2021 учебного года в Беларуси насчитывалось 3009 учреждений общего среднего образования с численностью учащихся 1,1 млн человек.





В 2019-2020 учебном году в Беларуси действовало 3020 учреждений среднего образования, которые обучали почти 1 млн 32 тысячи детей.





На начало 2017/2018 учебного года в стране насчитывалось 3067 учреждений общего среднего образования. Численность учащихся по сравнению с началом 2016/2017 учебного года тогда увеличилась на 12 тыс и составила 995 тыс человек.





В 2016/2017 учебном году в Беларуси функционировало 3167 школ или ровно на 100 школ больше, чем через год.





Упразднение школ в Беларуси активно ведется с начала 90-х годов. Главная причина ликвидации данных учреждений образования – сокращение на селе школьников. Хотя утверждать, что средние учебные заведения закрывались только в сельской местности – преувеличение.





Но динамика весьма удручающая.





Так в 2015 году в Беларуси насчитывалось 3 230 школ. В 2010 году - 3 654 учреждения общего среднего образования. В 2005 году таких учреждений у нас насчитывалось 4,1 тысяч, а в 2000 – 4,7 тысяч. В 1994 году общее число школ в Беларуси составляло около 5 тысяч.





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