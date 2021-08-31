Значительно позже, в конце февраля или начале марта 2021 года, по месту жительства Бахун был проведен обыск, сообщают правозащитники.





Судья Евгений Шершнев присудил женщине два года «домашней химии». Также Алеся должна выплатить пострадавшему сотруднику милиции 1000 рублей компенсации морального вреда.



