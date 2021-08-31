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За комментарий «Ну и харя!» под записью об участковом женщине присудили два года домашней химии

Жительницу Гомеля Алесю Бахун обвиняли в оскорблении представителя власти: в июле 2020 женщина на странице Ольги Карач оставила комментарий «Ну и харя!» под записью об участковом.

Значительно позже, в конце февраля или начале марта 2021 года, по месту жительства Бахун был проведен обыск, сообщают правозащитники.

Судья Евгений Шершнев присудил женщине два года «домашней химии». Также Алеся должна выплатить пострадавшему сотруднику милиции 1000 рублей компенсации морального вреда.

Кстати, совсем недавно, 24 августа, два года «домашней химии» за комментарий под постом Ольги Карач получил житель Гродно Андрей Крысюк. Пострадавшим там также выступал тот же сотрудник милиции, пишет nashaniva.com
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