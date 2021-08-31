Когда вы прочитаете их, я буду на пути в Англию, высланная из России как угроза ее национальной безопасности.





После 20 с лишним лет журналистской работы в Москве я все еще не могу поверить в это.

Я подозреваю, что стала объектом особого внимания примерно год назад, когда российский МИД начал выдавать мне краткосрочные визы, и те в последний момент.

Однажды мне сказали, что я получаю последнюю в моей жизни российскую визу. Правда, потом сотрудница заявила, что ошиблась.





Но 10 августа на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево меня отвели в сторону и сказали, что мне запрещен въезд в Россию по представлению ФСБ.





Офицер зачитал текст решения, но ничего не объяснил.





"Сара-Элизабет, - он все время называл меня двойным именем, - вам отказано во въезде в Российскую Федерацию - бессрочно".





Затем он уточнил, что это делается "для защиты безопасности России", и сообщил, что меня депортируют.





Я сказала ему, что я журналистка, и спросила, похожа ли я на угрозу национальной безопасности.





"Мы - исполнители. Спросите у ФСБ", - эти слова пограничник повторил несколько раз в течение разговора.





В то утро я прилетела в Москву из Беларуси, где освещала подавление массовых протестов против Александра Лукашенко.





Близкий союзник Владимира Путина проводил свой ежегодный "большой разговор" с журналистами, и я воспользовалась случаем спросить его о том, как он может оставаться президентом после пыток и заключения в тюрьму мирных демонстрантов.





Сначала он обозвал меня пропагандисткой Запада, потом его лояльные сторонники начали один за другим нападать на меня. Все это белорусское телевидение показало в прямом эфире.





Вечером того же дня, когда мы монтировали мой репортаж про этот "обмен любезностями", МИД России объявил о новых санкциях против Соединенного Королевства: ведомство обвинило неких неназванных британских граждан в "антироссийской деятельности".





Это был запоздалый ответ Москвы на британские санкции, введенные в связи с нарушениями прав человека в Чечне и коррупцией в высших эшелонах власти.





Поскольку виза в моем паспорте вот-вот должна была истечь, я сразу забеспокоилась.





Спустя несколько часов коллеги благополучно пересекли границу России, а меня остановили.





У меня забрали паспорт, но оставили свободно бродить по залу вылета, пока мои спутники лихорадочно пытались как-то уладить дело.





Я была уверена, что у них ничего не выйдет: приказ в отношении меня исходил от могущественной ФСБ.





Мне пришлось подписать форму о том, что я понимаю, что в случае попытки пересечь российскую границу я нарушу закон. Я протестовала, но выбора у меня не оставалось.





В какой-то момент я присела на сломанную скамейку в аэропорту и записала то, что чувствовала, плача в камеру.





Через 12 часов после приземления мне неожиданно позвонили и сказали, что я могу пересечь границу, чтобы закончить свои дела и собрать вещи, но этот раз будет последним.





Мое изгнание означало разрыв всех многолетних связей.





Россия была важнейшей частью моей жизни с тех пор, как в 18 лет я приехала в Москву вскоре после распада СССР. Я увидела хаос, бесконечные очереди, дефицит и даже войны.





В середине 90-х я, будучи студенткой, для языковой практики провела год в "бандитском Петербурге". В баре, где я работала, у мужчин на входе требовали сдавать оружие в гардероб.





Это были трудные годы для многих россиян, и одновременно период небывалой, пьянящей свободы.





Затем пришел Владимир Путин.





С момента его первого избрания в 2000 году я работала в Москве. На моих глазах происходила постепенная эрозия свобод и росло давление на несогласных. Я наблюдала все маневры Путина с целью удержать и укрепить свою власть.





Нажим на общественных активистов, критиков правительства и, наконец, на журналистов резко усилился в последний год после отравления оппозиционного политика Алексея Навального. По мере приближения выборов в Госдуму стало еще хуже.





Гигантские по масштабу протесты в Беларуси против фальсификации выборов заставили Кремль нервничать. Все критические голоса глушатся, всякая реальная политическая конкуренция искореняется. В центре этих усилий - попытки заставить замолчать свободную прессу.





На той же неделе, когда я узнала о моем изгнании из России, крупнейший независимый вещатель, телеканал "Дождь", объявили "иностранным агентом".





"Дождь" пополнил растущий черный список российских СМИ, от которых требуют предварять любой материал заявлением о своем "вражеском" статусе либо подвергнуться разорительным штрафам и даже уголовному преследованию.





"Статус иностранного агента означает, что мы враги государства, - сказал мне главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко. - Число наших подписчиков не снизилось, а возросло. Некоторые члены нашей команды говорят, что гордятся этим определением как своеобразным знаком качества".





Но общая тенденция в отношении СМИ вызывает у него тревогу.





"Похоже, они объявили всем: правозащитники и независимые масс-медиа нам здесь больше не нужны, - говорит он. - Все очень плохо, и в любой момент может стать еще хуже".





Когда меня пригласили в российский МИД, чиновники уверяли, что в моей высылке нет ничего личного. Официально они называют случившееся ответом на отказ продлении британской визы корреспонденту агентства ТАСС.





Но это было два года назад, и тогда никто не поднимал шума.





Старшие дипломаты говорят, что ничего не знают об объявлении меня "угрозой национальной безопасности", хотя мне точно известно, что они видели форму, подписанную мной в аэропорту. Они также отказались подтвердить информацию из неофициального источника, что я включена в санкционный список.





Многие из тех, у кого я в прошлом брала интервью, сейчас покинули Россию ради своей безопасности. Другие говорят, что подготовили планы бегства.





Мне никогда не приходило в голову, что присоединюсь к ним по ту сторону границы.





Я уезжаю, а слова "антироссийская деятельность" и "угроза безопасности" звенят в моих ушах.





Но я пытаюсь заглушить этот шум.





С того момента, как про мою высылку узнали все, ко мне подходили полузнакомые и совсем незнакомые люди, чтобы выразить сочувствие и извиниться. Некоторые говорили, что им стыдно за правительство своей страны.





Их доброта и тепло - вот о чем я думаю в эту минуту.





На улице дождь. Мне почти пора ехать. Возможно, навсегда. Но я надеюсь, что нет.



