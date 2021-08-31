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Клара Новикова — о Мирзализаде: я не хочу понимать, что из-за шутки человека могут чего-то лишить

Клара Новикова призвала юмористов быть более осторожными в высказываниях, чтобы не попасть под репрессивные меры. Так она прокомментировала "Газете.ру" ситуацию с Идраком Мирзализаде.


Вместе с тем она назвала чрезмерно жестким решение МВД России, которое признало стендапера "пожизненно нежелательным" в этой стране

"Я не могу принять чью-то сторону, потому что не слышала самой шутки. Сейчас принимаются достаточно жесткие, репрессивные меры, потому что время такое. Но я не хочу понимать, что из-за шутки человека могут чего-то лишить", — заявила артистка.


Сообщается, МВД России признало "пожизненно нежелательным" гражданина Беларуси Идрака Мирзализаде. В ведомстве заявили, будто в своем публичном выступлении молодой человек допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду в отношении людей русской национальности.

Поводом стала шутка стендапера о проблемах, с которыми человек восточной внешности сталкивается в России. Он высмеивал ксенофобию. Но за эту шутку парня сперва избили, потом осудили на административный арест, а теперь высылают из России.
euroradio.fm
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