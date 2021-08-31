"30 августа в районе пункта пропуска "Половцы" (с белорусской стороны "Песчатка") польские пограничники доставили к границе с Беларусью семью из пятерых мигрантов – граждан Кубы", - говорится в сообщении. Его цитирует interfax.by





"На снятом ими видео отчетливо видно, что иностранцы не хотели покидать автомобиль. Однако польских силовиков для того, чтобы вытащить беженцев из машины, не сдержало от применения насилия даже присутствие ребенка", - добавили в Госпогранкомитете.





В ведомстве сообщили, глава семьи рассказал белорусским пограничникам, что все они находились в одном из крупных городов Польши и обратились за предоставлением политического убежища и защиты. "Но, по его словам, польские пограничники не обращали внимание на обращения, не реагировали на просьбы об оказании простой человеческой помощи – обеспечить теплой одеждой и обувью, которая есть не у каждого из беженцев. Также польские власти отказывали беженцам даже в медпомощи и нормальном питании.





В итоге под угрозой применения оружия семью доставили к границе с Беларусью", - отметили в Госпогранкомитете.



