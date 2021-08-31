Таинственный медбрат спас жизнь Папе Римскому
Некий медбрат спас жизнь Папе Римскому Франциску. Об этом сообщил сам понтифик во время интервью испанской радиостанции Cope.
Вероятно, речь идет об операции на кишечнике, которую Франциск перенёс в июле.
«Один из медбратьев, человек с большим опытом, спас мне жизнь», - произносит Папа в отрывке интервью. Его цитирует rusplt.ru
Он отметил, что это уже второй раз в жизни, когда его спасает медбрат. Первый такой случай произошел в 1957 году. По всей видимости, Франциск говорил об операции на лёгком, которую он перенёс 64 года назад.
Подробностей о том из какой больницы был медбрат в этот раз, как его зовут и при каких обстоятельствах произошло спасение в отрывке интервью не приводится, отмечает «ТАСС».
19:42 31/08/2021
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