Вероятно, речь идет об операции на кишечнике, которую Франциск перенёс в июле.





«Один из медбратьев, человек с большим опытом, спас мне жизнь», - произносит Папа в отрывке интервью. Его цитирует rusplt.ru





Он отметил, что это уже второй раз в жизни, когда его спасает медбрат. Первый такой случай произошел в 1957 году. По всей видимости, Франциск говорил об операции на лёгком, которую он перенёс 64 года назад.





Подробностей о том из какой больницы был медбрат в этот раз, как его зовут и при каких обстоятельствах произошло спасение в отрывке интервью не приводится, отмечает «ТАСС».



