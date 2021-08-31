В геотеге указан турецкий регион Кемер.

dev.by связался с родными Виктора, и они подтвердили его отъезд. 20 августа Виктор Кувшинов вышел на свободу, а спустя несколько дней стало известно, что дело PandaDoc закрыто — сначала от компании, потом об этом объявила и прокуратура.





Напомним, Виктора задержали 2 сентября 2020 года после обыска в PandaDoc. На него было заведено уголовное дело по статье 210 пункт 4 (хищение путём злоупотребления служебными полномочиями, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере — прим. dev.by). Позже статью изменили на «мошенничество» (ч. 4, ст. 209 УК). Виктор Кувшинов был признан политзаключенным.

Фаундеры компании Сергей Борисюк и Микита Микадо летом инициировали создание частной инициативы по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию.





2 сентября в минском офисе PandaDoc прошли обыски. 7 из 20 сотрудников были задержаны для допроса. В течение двух дней сотрудники ДФР опрашивали более 100 работников компании.





4 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 210 УК РБ в отношении четырех сотрудников компании:





директора Дмитрия Рабцевича;

менеджера по продукту Виктора Кувшинова;

бухгалтера Юлии Шардыко;

HR Владислава Михолапа.





По версии следствия, они как группа лиц, используя должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета.





11 сентября сотрудникам компании было предъявлено обвинение, но уже по другой статье: не хищение из бюджета, а мошенничество — часть 4 статьи 209, от трёх до десяти лет.





Уголовное преследование Микита Микадо и Сергей Борисюк связывают с проектом помощи силовикам. 15 сентября Микита объявил, что приостановил проект.





23 сентября стало известно, что компания PandaDoc добилась снятия ареста со своего счета. Для этого компания перечислила на депозит Следственного комитета 107 тысяч рублей в эквиваленте.





11 октября директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича выпустили из СИЗО КГБ под домашний арест. 13 октября изменена мера пресечения ещё двум фигурантам дела — главный бухгалтер компании Юлия Шардыко и HR Владислав Михолап вернулись домой. Виктор Кувшинов оставался под стражей.