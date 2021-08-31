Нашлись родители малыша, который гулял один по ул. Ольшевского. А это - девочка гуляла на улице
Нашлись родители маленького ребенка, которого обнаружили днем 31 августа без сопровождения взрослых возле дома № 75 на ул. Ольшевского.
Об этом, как сообщает Telegram-канал «Пресс-секретарь МВД Беларуси».
Ребенок, внешне похожий на мальчика, оказался двухлетней девочкой. Ее передали родителям. Сотрудники ИДН провели с ними профилактическую беседу.
Как выяснилось, через незапертую дверь ребенок вышел из квартиры на улицу.
Мама, заметив отсутствие дочки, стала обзванивать родственников и лишь спустя некоторое время обратилась на линию «102».
19:21 31/08/2021
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