Об этом, как сообщает Telegram-канал «Пресс-секретарь МВД Беларуси».





Ребенок, внешне похожий на мальчика, оказался двухлетней девочкой. Ее передали родителям. Сотрудники ИДН провели с ними профилактическую беседу.

Как выяснилось, через незапертую дверь ребенок вышел из квартиры на улицу.









Мама, заметив отсутствие дочки, стала обзванивать родственников и лишь спустя некоторое время обратилась на линию «102».







