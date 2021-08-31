— Если Вы служили на офицерской должности и уволились в запас, но готовы передать Ваши знания и опыт молодому поколению — это вакансия для Вас! — призывает потенциальных соискателей «На страже родины».

Что же обещают? Интересную работу в дружном коллективе. «Достойную» зарплату до 1000 рублей. Правда, не уточняется — до вычета налогов или после.

Если заинтересовала вакансия, вот еще одна подробность. Школа расположена на улице Рокоссовского в столице, пишет blizko.by



