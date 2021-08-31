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Фермерам в Афганистане следует разрешить выращивать опиум на законных основаниях. С таким предложением выступил депутат британского парламента от Консервативной партии, председатель Вестминстерского комитета по реформе наркополитики Криспин Блант в беседе с Politico.





По его словам, власти Великобритании на постоянной основе поддерживали криминализацию выращивания опиума афганцами, в то же время позволяя своим производителям легально выращивать данную культуру в медицинских целях. Как отметил Блант, дав афганским фермерам право законно производить опиум, международное сообщество могло бы помочь им справиться с нищетой.

В частности, отметил политик, другие страны могли бы вложиться в создание в Афганистане современной инфраструктуры и внедрение различных ноу-хау в сфере производства опиума.





В свою очередь другая собеседница издания, профессор Манчестерского университета, специализирующаяся на вопросах наркополитики, Джулия Бакстон усомнилась в том, что подобные решения действительно бы благоприятным образом сказались на уровне жизни афганских фермеров. По ее мнению, при существующий на настоящий момент структуре землевладения в Афганистане перевод выращивания опиума в легальное поле не смог бы поспособствовать росту финансовой стабильности среди обычных крестьян.





Эксперт также подчеркнула, что рассматривать опиумную экономику Афганистана в отрыве от других сфер неэффективно — это уже доказали предыдущие попытки британских властей, направленные на борьбу с производством наркотиков в стране. «Это должна быть стратегия восстановления национальной экономики в целом», — пояснила Бакстон.







