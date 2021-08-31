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Миграция из Беларуси: статистика и пропаганда

Миграционный вопрос активно обсуждается в беларуском информационном пространстве. Как кризис, связанный с попытками граждан третьих стран попасть в страны ЕС, так и с отъездом беларусов за границу.

Миграция из Беларуси: статистика и пропаганда
С одной стороны Лукашенко обвиняет соседей в "идеологической обработке" беларусов, которые жили или живут за границей. Но и не устает повторять традиционное "мы никого не держим". 

С другой стороны граница в значительной мере закрыта. А государственная пропаганда подчеркивает мизерное количество "выехавших".

Игорь Тышкевич взял на себя смелость разобраться в ситуации на примере статистики соседних стран. Его выводы - в видео. И они вам, скорее всего, не понравятся.

Спойлер: большинство беларусов бегут от режима... в Россию и, кстати, не всегда от режима. Но все же отметим, что это хоть и экспертное мнение, но все-таки мнение. Реальная картина может быть иная.
Белорусский партизан
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