С одной стороны Лукашенко обвиняет соседей в "идеологической обработке" беларусов, которые жили или живут за границей. Но и не устает повторять традиционное "мы никого не держим".





С другой стороны граница в значительной мере закрыта. А государственная пропаганда подчеркивает мизерное количество "выехавших".





Игорь Тышкевич взял на себя смелость разобраться в ситуации на примере статистики соседних стран. Его выводы - в видео. И они вам, скорее всего, не понравятся.





Спойлер: большинство беларусов бегут от режима... в Россию и, кстати, не всегда от режима. Но все же отметим, что это хоть и экспертное мнение, но все-таки мнение. Реальная картина может быть иная.



































