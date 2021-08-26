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Белорусам уже не хватает зарплаты на сборы детей в школу?

Большинство белорусов признаются, что их зарплаты не хватает на то, чтобы собрать в школу ребёнка: приходится копить или занимать деньги.

Белорусам уже не хватает зарплаты на сборы детей в школу?
Вопрос пользователям поисковой системы вакансий GorodRabot.by звучал так: ваша зарплата позволяет купить детям всё для школы?

63% опрошенных ответили, что одной зарплаты не хватает, чтобы купить всё нужное для учёбы: приходится понемногу откладывать или занимать деньги.

20% участников опроса могут на одну зарплату собрать ребёнка в школу, но при условии, что будут покупать только самые необходимые и бюджетные товары.

17% пользователей ответили, что не испытывают трудностей с покупкой школьных принадлежностей для детей.


Опрос проходил на сайте и в соцсетях поисковой системы с 23 по 29 августа 2021 года. В опросе приняли участие 1700 пользователей.

Отметим, что проведенное ранее исследование Picodi показало другие цифры. Согласно ему, стоимость минимального школьного набора в нашей стране равна 32,4% от зарплаты среднестатистического белоруса. Или 158 долларам в эквиваленте. Т.е. о нехватке денег на сборы школьника речи не шло. 
Источник: thinktanks.by
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