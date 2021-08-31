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Максим Знак выступал с последним словом почти 3 часа!

Адвокат Владимир Пыльченко поделился впечатлением от выступлений в суде Марии Колесниково и Максима Знака, а также рассказал, как согласно процедуре выносится приговор.


Оглашение приговора, как уже сообщалось, назначено на 12:00 6 сентября.

"Очень достойные выступления. Максим больше высказывался по юридической части, у Марии выступление было в большей мере эмоциональным. Она рассказывала о ценностях своих и ценностях штаба Бабарико. 

Марию перебивали несколько раз, поскольку суд счел, что ее пояснения не относились к обстоятельствам дела. Тем не менее, Мария высказала все, что хотела сказать. Максима не перебивали. Максим выступал около трех часов", цитирует адвоката штаб Виктора Бабарико.
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