Максим Знак выступал с последним словом почти 3 часа!
Адвокат Владимир Пыльченко поделился впечатлением от выступлений в суде Марии Колесниково и Максима Знака, а также рассказал, как согласно процедуре выносится приговор.
Оглашение приговора, как уже сообщалось, назначено на 12:00 6 сентября.
"Очень достойные выступления. Максим больше высказывался по юридической части, у Марии выступление было в большей мере эмоциональным. Она рассказывала о ценностях своих и ценностях штаба Бабарико.
Марию перебивали несколько раз, поскольку суд счел, что ее пояснения не относились к обстоятельствам дела. Тем не менее, Мария высказала все, что хотела сказать. Максима не перебивали. Максим выступал около трех часов", цитирует адвоката штаб Виктора Бабарико.
16:24 31/08/2021
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