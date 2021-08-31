



Оглашение приговора, как уже сообщалось, назначено на 12:00 6 сентября.





"Очень достойные выступления. Максим больше высказывался по юридической части, у Марии выступление было в большей мере эмоциональным. Она рассказывала о ценностях своих и ценностях штаба Бабарико.





Марию перебивали несколько раз, поскольку суд счел, что ее пояснения не относились к обстоятельствам дела. Тем не менее, Мария высказала все, что хотела сказать. Максима не перебивали. Максим выступал около трех часов", цитирует адвоката штаб Виктора Бабарико.











