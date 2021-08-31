



А сейчас он обратился ко всем, кто пойдет в школу уже завтра, 1 сентября 2021-го, — учитывая нововведения в беларуских школах (вроде введения факультатива «Духовность и патриотизм», для которого уже разработали специальный учебник), kyky.org подумали, что беларусам будет интересно прочитать пост Печейкина.





«Я отлично помню, как 31 августа 1991 года подошел к матери и сказал: «Мама, я принял решение не идти в школу. Почему? Мне это не подходит...». Мать спросила, как же и где я буду учиться. Я ответил, что буду все изучать сам — дома. В глазах матери появился ужас: дома? Уже целый год я слышал, что, наконец-то, буду уходить из дома [в школу]. Я стоял и объяснял матери, что буду брать книги, читать и решать, что мне нужно изучать, а что нет. И буду сам составлять свой учебный график. Просыпаться во сколько хочу, засыпать тоже. А между этим учиться только тому, что не скучно. Мать слушала меня довольно долго, а потом произнесла: «Хорошо, скажи об этом отцу». Это означало «он тебя убьет».





Отцу я ничего не сказал. Струсил и все-таки пошел в школу. Все десять лет я жалел об этом. Без шуток: решение, принятое в неполных семь лет, было верным. Школа оказалась абсолютно бессмысленным делом. Я до сих пор не понимаю, зачем все это было. Мне говорили: «Вырастешь — поймешь». Я вырос. И чего? Когда я, наконец, пойму?





Завтра миллионы детей отправятся в самое страшное место на земле. Я хочу сказать вам: «Держитесь, братья и сестры!». Вы все получите по 10 лет. Враг России Алексей Навальный выйдет раньше вас — он получил 2 года и 8 месяцев. А вы, повторю, 10. Вам дали, как за крупное мошенничество, как за сбыт наркотиков, как за приготовление к квалифицированному убийству.





Каждый год в этот день я вспоминаю слова Рильке из «Записок Мальте Лауридса Бригге»: «Я ведь даже не знаю, как встают школяры серым холодным утром; кто дает силы им, торопливым скелетикам, нырять в город взрослых, в мутный осадок ночи, в школьный нескончаемый день — маленьким, запаздывающим, робким». Сил вам, дети. Знайте одно: это закончится. Держитесь!».