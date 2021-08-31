Сегодня на сайте УВД Брестского облисполкома появилась статья о том, как не потеряться в лесу.





Пресс-служба в качестве иллюстрации опубликовала снимок с сайта Тутбай, который 13 августа суд признал "экстремистским" (этому фото на скиншоте с сайта заблюрено). Курьезность ситуации в том, что именно милиция обращалась с заявлением в суд о признании портала "экстремистским".





Правда, после того, как информация об этом появилась в независимых СМИ, фото поменяли. Но в "истории" оно осталось.





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Заведут ли дело на сотрудников Брестского УВД за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов (ч. 2 ст.)?