Заведут ли дело на сотудников УВД Брестского облисполкома за распространение экстремистских материалов?
Заметку на сайте УВД Брестского облисполкома проиллюстрировали фотографией портала TUT.by, продукцию которого суд недавно признал "экстремистской".
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"экстремистское" фото
Сегодня на сайте УВД Брестского облисполкома появилась статья о том, как не потеряться в лесу.
Пресс-служба в качестве иллюстрации опубликовала снимок с сайта Тутбай, который 13 августа суд признал "экстремистским" (этому фото на скиншоте с сайта заблюрено). Курьезность ситуации в том, что именно милиция обращалась с заявлением в суд о признании портала "экстремистским".
Правда, после того, как информация об этом появилась в независимых СМИ, фото поменяли. Но в "истории" оно осталось.
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Заведут ли дело на сотрудников Брестского УВД за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов (ч. 2 ст.)?
15:27 31/08/2021
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