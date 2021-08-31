С Onliner уходит главный редактор

который последние годы был главным редактором Onliner, объявил, что покидает работу. Часть журналистов тоже уходит, сообщает nashaniva





Общественно-политических новостей на портале будет еще меньше.





В прощальном сообщении Козлович сообщил, что уходит в оффлайн на перезагрузку.





Теперь главным редактором будет Николай Градюшко, который много лет работает в Onliner, а до этого работал в государственной газете "Республика".





Козлович, кстати, приходил в Onliner десять лет назад из "Советской Белоруссии".





Onliner - последнее крупное независимое онлайн-медиа в Беларуси, имеющее статус СМИ. Портал в ошлом году активно освещал массовые акции протеста, но в последние месяцы политических новостей там почти нет.





А в ближайшее время их станет еще меньше.