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С Onliner уходит главный редактор

Увольняются и журналисты

С Onliner уходит главный редактор
Николай Козлович, который последние годы был главным редактором Onliner, объявил, что покидает работу. Часть журналистов тоже уходит, сообщает nashaniva

Общественно-политических новостей на портале будет еще меньше. 

В прощальном сообщении Козлович сообщил, что уходит в оффлайн на перезагрузку. 

Теперь главным редактором будет Николай Градюшко, который много лет работает в Onliner, а до этого работал в государственной газете "Республика". 

Козлович, кстати, приходил в Onliner десять лет назад из "Советской Белоруссии". 

Onliner - последнее крупное независимое онлайн-медиа в Беларуси, имеющее статус СМИ. Портал в ошлом году активно освещал массовые акции протеста, но в последние месяцы политических новостей там почти нет. 

А в ближайшее время их станет еще меньше.
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