Вот такие помидоры: в Литве задержали беларусские сигареты на 1,2 млн евро
28 августа литовские таможенники перехватили две крупные партии беларусских сигарет. Они были спрятаны в фурах, которые перевозили помидоры и яблочное варенье.
Первая фура пересекала границу в пункте пропуска «Шальчининкай». Водитель, гражданин России, заявил, что везет помидоры в Калининградскую область транзитом через Литву. Таможенники просканировали автомобиль и обнаружили, что среди коробок с помидорами были спрятаны коробки с сигаретами.
Всего было найдено 211 тысяч пачек беларусских сигарет NZ Gold (422 коробки). Их стоимость с налогами оценивается в 738 тысяч евро. Автомобиль и сигареты задержали, а водителя освободили после допроса.
Вторую партию сигарет выявили в том же пункте пропуска в фуре, которая везла яблочное варенье из Украины в Литву. Автомобиль просканировали и нашли в нем около 300 коробок с сигаретами NZ Gold. Автомобиль и груз задержали. Водитель, гражданин Украины, задержан на два дня.
Всего за субботу таможенники изъяли контрабандных сигарет на 1,2 млн евро, сообщает таможня Литвы.
Источник: reform.by
12:21 31/08/2021
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