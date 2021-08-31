Первая фура пересекала границу в пункте пропуска «Шальчининкай». Водитель, гражданин России, заявил, что везет помидоры в Калининградскую область транзитом через Литву. Таможенники просканировали автомобиль и обнаружили, что среди коробок с помидорами были спрятаны коробки с сигаретами.





Всего было найдено 211 тысяч пачек беларусских сигарет NZ Gold (422 коробки). Их стоимость с налогами оценивается в 738 тысяч евро. Автомобиль и сигареты задержали, а водителя освободили после допроса.





Вторую партию сигарет выявили в том же пункте пропуска в фуре, которая везла яблочное варенье из Украины в Литву. Автомобиль просканировали и нашли в нем около 300 коробок с сигаретами NZ Gold. Автомобиль и груз задержали. Водитель, гражданин Украины, задержан на два дня.





Всего за субботу таможенники изъяли контрабандных сигарет на 1,2 млн евро, сообщает таможня Литвы.