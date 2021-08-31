Средняя начисленная (то есть, до уплаты налогов) по стране заработная плата (не путать с медианной) в июле 2021 года составила в Беларуси 1472 BYN, пишет Инфобанк





Но «средняя» – она на то и «средняя», что есть зарплаты выше и ниже неё. В том числе в разрезе видов деятельности: в разных секторах экономики и бюджетной сферы зарплаты могут сильно отличаться.

Например, в таких значимых и важных бюджетных сферах, с значительным количеством работников, как образование и здравоохранение, средняя – общая по каждому сектору – зарплата меньше, чем в целом по стране.

Однако и внутри этих бюджетных секторов существует значимая разбежка в зарплатах: где-то зарплаты очень малые. А где-то – достаточно высокие.





Какая средняя зарплата в системе образования и здравоохранения (с социальной помощью – деятельностью по уходу в специальных социальных учреждениях) была в июле 2021-го, и насколько она отличается от средней по Беларуси – показано на диаграмме.





Видно, что в здравоохранении зарплаты заметно выше, чем в образовании, а средняя зарплата врачей сейчас чуть ли не вдвое больше, чем учителей.





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В долларовом эквиваленте только в здравоохранении средняя зарплата превысила в июле «сакральные» $500, хотя у работников социальной помощи зарплаты по-прежнему очень низкие.





А вот в сфере образования выше этих $500 в июле была только средняя зарплата профессорско-преподавательского состава. В то время как у учителя – сильно меньше $500, а у дошкольного воспитателя – меньше $400.

Средняя зарплата в образовании заметно снизилась в долларах за последний год: в BYN-рублях рост оказался меньше роста курса доллара вследствие мартовской и августовской девальваций 2020-го. А укрепление BYN-рубля, что было в апреле-июле, оказалось недостаточным для полного восстановления долларового эквивалента зарплат.





Особенно сильное долларовое падение зарплат у учителей – в политический кризис после президентских выборов в августе 2020-го. Как, в общем-то, и у всех категорий работников образовательной сферы.





Хотя среднегодовая зарплата в целом по стране ($528) уже вблизи своего докризисного долларового значения ($532).

Зато в здравоохранении, наоборот, средняя зарплата по отрасли растёт быстрее средней по Беларуси, и сейчас стала как никогда близка к ней. А у врачей зарплаты уже, в среднем, намного больше общей по стране, и они – рекордные.





Это «благодаря» ковид-пандемии: медработники в это время получали дополнительные денежные вознаграждения.





А вот работникам социальной помощи (по уходу за людьми в специализированных учреждениях) зарплаты остаются очень низкими, и в кризис даже немного упали в долларовом эквиваленте, став ниже $300 по среднегодовой цифре.

В Украине ситуация, с одной стороны, такая же: средняя зарплата в сферах образования и здравоохранения ниже, чем в среднем по стране. Но с другой стороны, отличается: в образовании средняя зарплата выше, чем в здравоохранении (с учётом включённой в неё социальной помощи).





Относительно общей по стране, средняя зарплата в образовании составила в июле 2021 года:





в Беларуси – 65,3%, меньше на $204

в Украине – 82,9%, меньше на $91.

Это же в здравоохранении с социальной помощью:

в Беларуси – 89,7%, меньше на $86

в Украине – 77,9%, меньше на $118.

Как видим, в Украине учителей ценят больше. Но и в образовании и в здравоохранении, как и в целом по стране, в июле 2021 года средняя зарплата в Украине достигла исторически рекордного уровня в долларовом эквиваленте.

И если средняя украинская зарплата (в целом по стране) остаётся ещё ниже средней белорусской, то бюджетники из сферы образования Украины уже получают больше своих коллег из Беларуси: зарплаты у учителей в Украине выше, чем у учителей в Беларуси.





Зато в украинском здравоохранении зарплаты номинально, в долларах, меньше, чем в белорусском.

Украинская долларовая зарплата в сфере образования «обогнала» по своей величине белорусскую совсем недавно – в начале этого года (по своему среднегодовому значению). И, как видно на графике, отрыв быстро увеличивается.

Хотя 5 лет назад разница в пользу белорусской сферы образования была чуть ли не двойная.





Также быстро растут долларовые зарплаты в сфере здравоохранения Украины, постепенно догоняя Беларусь. Но пока что разница в пользу белорусских работников здравоохранения остаётся существенной – зарплаты выше на 60%.

Правда, ровно 5 лет назад средняя зарплата в здравоохранении и социальной помощи в Беларуси была выше, чем в Украине, в 2,5 раз.

Сейчас долларовые зарплаты в сфере здравоохранения – максимальны и в Беларуси (с 2014 года) и в Украине (за всю историю).