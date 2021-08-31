



Мужчина приехал в Медининкай из Беларуси на велосипеде, он вез за собой чемодан на колесиках. В чемодане таможенники обнаружили 0,5 кг героина. Иностранец уверяет, что он не знал, что везет контрабанду.





55-летний Кристиан Зель обвиняется в перевозке и распространении большого количества наркотиков. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.





Зель родился в Таджикистане и уехал в Германию еще в молодости, он является гражданином Германии. Кроме того, у него есть разрешение на пребывание в Беларуси, поскольку там у него живут родственники.





В суде он сказал, что живет в Германии 30 лет. "По специальности я сварщик, а работаю автомехаником в автосервисе", – сказал обвиняемый.





Зель ранее не был судим. Он разведен. Дети от первого брака уже взрослые. "У меня есть внебрачный сын, ему 7 лет", - прибавил он (мужчина в суде говорил по-русски).





Литовские таможенники задержали его 22 октября 2020 года.





Он привлек внимание таможенников тем, что ехал на велосипеде и тащил за собой чемодан на колесиках. Под подкладкой в чемодане таможенники нашли два пакета, в которых в общей сложности было 0,5 кг героина.





Зель все это время находился под арестом, его не отпускали под залог, несмотря на неоднократные просьбы.