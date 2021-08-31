Граница на замке? Немец приехал в Литву из Беларуси на велосипеде с героином в чемодане
26 августа в Литве перед судом предстал гражданин Германии, который в прошлом году удивил даже видавших виды таможенников.
Мужчина приехал в Медининкай из Беларуси на велосипеде, он вез за собой чемодан на колесиках. В чемодане таможенники обнаружили 0,5 кг героина. Иностранец уверяет, что он не знал, что везет контрабанду.
55-летний Кристиан Зель обвиняется в перевозке и распространении большого количества наркотиков. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Зель родился в Таджикистане и уехал в Германию еще в молодости, он является гражданином Германии. Кроме того, у него есть разрешение на пребывание в Беларуси, поскольку там у него живут родственники.
В суде он сказал, что живет в Германии 30 лет. "По специальности я сварщик, а работаю автомехаником в автосервисе", – сказал обвиняемый.
Зель ранее не был судим. Он разведен. Дети от первого брака уже взрослые. "У меня есть внебрачный сын, ему 7 лет", - прибавил он (мужчина в суде говорил по-русски).
Литовские таможенники задержали его 22 октября 2020 года.
Он привлек внимание таможенников тем, что ехал на велосипеде и тащил за собой чемодан на колесиках. Под подкладкой в чемодане таможенники нашли два пакета, в которых в общей сложности было 0,5 кг героина.
Зель все это время находился под арестом, его не отпускали под залог, несмотря на неоднократные просьбы.
Источник: delfi.lt
11:09 31/08/2021
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