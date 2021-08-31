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Ужас! Полураздетый труп женщины обнаружили в Барановичах

Тело нашли в сквере рядом с аптекой на улице Тельмана в городе Барановичи утром 30 августа.

О том, что случилось, в редакцию Наш край сообщили очевидцы.

"Утром я шла на работу, рядом с аптекой заметила машину скорой помощи, а потом увидела, как медики пошли в сторону сквера, расположенного за зданием. Я обычно всегда хожу той же дорогой и сегодня также не стала менять маршрут, ‒ рассказала горожанка, случайно оказавшаяся на месте происшествия. – То, что я увидела, раньше приходилось наблюдать только в фильмах. В сквере под кустом лежала женщина, почти голая, из одежды на ней была только майка".

По словам прохожих, чуть позже к аптеке приехали также сотрудники милиции. 

Подробности происшествия пока выясняются.
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