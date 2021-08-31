



В Китае несовершеннолетним геймерам запретили играть в онлайн-игры по будням. Теперь они могут играть только с 20:00 до 21:00 в пятницу, а также в выходные и праздники. Так государство борется с растущей среди детей игровой зависимостью, передает The Guardian





Чтобы контролировать следование закону, власти запретили издателям игр оказывать любые услуги несовершеннолетним в другое время и обязали их использовать систему проверки подлинности имен. Также Национальное управление по делам печати и публикаций собирается чаще и тщательнее проверять компании, занимающиеся онлайн-играми.





Что еще известно:

В последнее время правительство Китая все сильнее ограничивает права несовершеннолетних геймеров. Власти считают, что «зависимость от видеоигр» стала причиной близорукости и плохой успеваемости детей. Поэтому с 2019 года подросткам в стране было запрещено играть в онлайн-игры по ночам — комендантский час длился с десяти вечера до восьми утра. В будние дни они могли играть полтора часа, а по выходным — три.





Подростки быстро научились обходить запрет, и вскоре компания Tencent внедрила систему распознавания лиц «Полуночный патруль». Программа обязывает пользователей сканировать лица перед игрой и регистрироваться под настоящим именем. В ином случае доступ к ресурсу будет закрыт.





Что важно знать:

В 2021 году китайский рынок игр заработает около 45,6 миллиарда долларов, опережая США, согласно информации аналитической компании Newzoo.

В то же время решение властей Китая уже повлияло на стоимость акций некоторых технологических гигантов.





Так акции инвестиционной компании Prosus (PRX.AS), крупнейшего акционера компании Tencent, упали на 1,45 процента. Акции европейских компаний Ubisoft (UBIP.PA) и Embracer Group (EMBRACb.ST) также подешевели более чем на два процента каждая.







