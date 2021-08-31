Фото: Национальная библиотека Беларуси





Он посвящен правам человека, пишет Медиа-Полесье. Это утверждено постановлением №144 от 2 июля 2021 года.





Факультатив рассчитан на три года. Он может преподаваться в 4-8 классах. Цель занятий — формирование основ культуры прав человека, говорится в программе.





Перед факультативом ставятся задачи:

- формирование представлений о правах человека (на доступном для данной возрастной категории учащихся уровне);

- формирование ценностного отношения к себе и другим людям на основе признания достоинства каждого;

- формирование опыта критического анализа жизненных ситуаций с точки зрения соблюдения прав человека (демократических прав и свобод);

- развитие навыков коммуникации и сотрудничества;

- формирование мотивации к соблюдению и продвижению прав человека в учреждении образования (семье, социуме).





В рамках курса детей познакомят с основными правами ребенка, правами человека. В средней школе одно из занятий посвящено теме буллинга, в том числе в интернете, другое — гендерному равенству. Школьников также должны познакомить с белорусским законодательством о правах ребенка, семье и браке.





В программе последнего года заявлен тематический урок «Могут ли права человека существовать без обязанностей?». Такж� школьников предлагается познакомить с лицами, группами и движениями в Беларуси и мире, которые внесли вклад в отстаивание и защиту прав человека.





Постановление Минобразования сегодня официально опубликовано на Национальном правовом портале и вступает в силу после опубликования.