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Минобразования утвердило программу факультатива по правам человека

Министерство образования утвердило программу факультатива «Будущее начинается сегодня».

Фото: Национальная библиотека Беларуси

Он посвящен правам человека, пишет Медиа-Полесье. Это утверждено постановлением №144 от 2 июля 2021 года.

Факультатив рассчитан на три года. Он может преподаваться в 4-8 классах. Цель занятий — формирование основ культуры прав человека, говорится в программе.

Перед факультативом ставятся задачи:
 
- формирование представлений о правах человека (на доступном для данной возрастной категории учащихся уровне);
- формирование ценностного отношения к себе и другим людям на основе признания достоинства каждого;
- формирование опыта критического анализа жизненных ситуаций с точки зрения соблюдения прав человека (демократических прав и свобод);
- развитие навыков коммуникации и сотрудничества;
- формирование мотивации к соблюдению и продвижению прав человека в учреждении образования (семье, социуме).

В рамках курса детей познакомят с основными правами ребенка, правами человека. В средней школе одно из занятий посвящено теме буллинга, в том числе в интернете, другое — гендерному равенству. Школьников также должны познакомить с белорусским законодательством о правах ребенка, семье и браке.

В программе последнего года заявлен тематический урок «Могут ли права человека существовать без обязанностей?». Такж� школьников предлагается познакомить с лицами, группами и движениями в Беларуси и мире, которые внесли вклад в отстаивание и защиту прав человека.

Постановление Минобразования сегодня официально опубликовано на Национальном правовом портале и вступает в силу после опубликования.
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