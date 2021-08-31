







Самая высокая стоимость алкоголя зафиксирована в Норвегии (на 151,2 процента выше среднего по ЕС). Далее идет Исландия (на 139,4 процента выше средних) и Финляндия (на 92,7 процента).





По данным организации, пишет Haqqin.az, лидерами Евросоюза по доле случаев злоупотребления алкоголем в 2019 году стали Дания (38 процентов взрослого населения хотя бы раз в месяц выпивали более 60 граммов чистого этанола за один прием), Румыния и Люксембург.





Каждый день алкоголь чаще всего употребляют в Португалии, Испании и Италии, реже — в Латвии и Литве. Лидерами по ежедневному употреблению спиртного в ЕС оказались люди старше 74 лет.