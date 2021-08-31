Конец загадки Малоритского мастера?

На его иконах воплощены великие православные праздники и библейские сюжеты: «Преображение», «Успение», «Рождество Богоматери», «Покров», «Целование Иоакима и Анны. Благовестие Анне» и другие. На данный момент можно говорить о двенадцати-пятнадцати таких произведениях. Имя «Малоритский мастер» – условное. Его придумали ученые.





Иконы тогда, как правило, не подписывали, пишет Вечерний Брест. Мастер скрупулезно готовился к созданию задуманного сюжета – вел благочестивый образ жизни, тщательно молился. Говорили, что его рукой пишет сам Бог. Какая уж тут подпись?! Зато многие свои работы Малоритский мастер датировал. И как жаль, что почти на всех образах надписи на нижнем поле оказались утраченными… Со временем иконописный труд и вовсе стал коллективным. Однако малоритско-брестский случай – особенный.





– Малоритский мастер был очень плодовитым. После него осталось богатое наследие, – рассказал журналисту «Вечерки» ведущий научный сотрудник отдела древнебелорусского искусства Национального художественного музея РБ Юрий Пискун. – Он очень активно работал в Бресте в середине XVII века. Все эти иконы попали в Малориту, конечно же, значительно позже… Есть его работы в Дрогичинском, Жабинковском районах, соседней Волыни. Когда рушили храмы старого Берестья, всю ценную утварь вывозили по близлежащим церквям и весям. Зачастую распределяли в зависимости от названия храма, престольного праздника. Так они оказались в Олтуше, Малорите, Ляховцах и других населенных пунктах.









Переселение коснулось и икон

То, что попало в музей, сохранено. Именно такую цель преследовали участники экспедиции Института искусствоведения, этнографии и фольклора Академии наук БССР, государственного художественного музея БССР, когда в конце 1960-70-х годах изъяли названные шедевры. Один из них и вовсе хранился в кладбищенской каплице, которая запирались на «прутик», вспоминала известный белорусский искусствовед Надежда Высоцкая. Ныне произведения древнебелорусского искусства находятся в Национальном художественном музее РБ.





Юрий Пискун считает, что все «абразы» Малоритского мастера изначально находились в Бресте и были вывезены за пределы города в середине – второй половине XIX века. Для того, чтобы понять, почему близкие по стилистике произведения оказались разбросанными по разным местам, вспомним, что происходило в это время в Бресте. Императором было принято решение снести все дома древнего Берестья и построить крепость. Закрыли почти все городские церкви и монастыри. Вместо древнего кафедрального Николаевского собора и других храмов возвели новый городской Свято-Симеоновский собор, а в крепости – новый Николаевский (гарнизонный) собор. Иконы из закрытых брестских церквей, очевидно, и переместились в близлежащие деревенские храмы.









По словам собеседника, во время передачи в 1970-х годах из Малоритской Николаевской церкви образа Божьей Матери Елеуса (Умиление), написанного в XV веке иконописцем-греком Николосом Ламбудисом, от местных жителей зафиксировали устное сообщение, что раньше, до переноса этой иконы в Малориту, она находилась в Брестском Николаевском (гарнизонном) соборе. Например, могла быть перемещена при поляках, когда гарнизонная Николаевская церковь перестраивалась в костел. Все это подтверждает вышеназванную гипотезу о «переселении» икон. К слову, в 1991 году образ «Умиление» исчез из Музея древнебелорусской культуры Национальной Академии наук. О нем ничего неизвестно до сих пор. В 2008 году для Малоритской Свято-Николаевской церкви сделали список, который почитают и сейчас. В честь «исчезнувшей» древней иконы ныне в райцентре строят новый храм.





Малоритский мастер творил в Бресте?

Но вернемся к Малоритскому мастеру. Специалисты отмечают его высокий художественный уровень, хорошее знание православных гравюр Речи Посполитой и другие показательные черты. К слову, белорусский искусствовед Элеонора Ветер еще в начале 2000-х высказала мысль о первоначальном нахождении работ так называемого Малоритского мастера в церквях Бреста, их безусловном происхождении из одной иконописной мастерской. Так или иначе личность профессионала вызывает большой интерес.





Получается, что за несколько лет он (сам или с коллегами, учениками) смог сделать очень многое. Ведь первый из датированных образов был написан в 1644 году, последний – в 1650-м. Благо отмечался заметный подъем и расцвет искусства, связанного с православной церковью, строительством и росписью храмов.





Изобразил себя сам?

– Мы не можем пройти мимо исследования образа «Покров», выполненного Малоритским мастером в 1649 году, – обращает внимание Юрий Пискун. – Накануне нашли останки убитого брестского игумена Афанасия Филипповича, проходило его отпевание. Это позволяет высказать мнение о несомненной связи названной иконы с большим для города событием.





По словам Юрия Александровича, художник стремился наделить каждого на названной иконе индивидуальной портретной характеристикой, передать психологические переживания. Кроме задумки-сюжета на доске яичными водяными красками изображены реальные брестские монахи, светские личности, апостолы и пророки, святители и патриархи-властители… Всех их можно «опознать». А большое количество отшельников-иноков говорит о том, что образ создавался для монастырской церкви, мужского монастыря.





Почти по центру «Покрова» представлен с раскрытым Евангелием в руках настоятель двух монастырей (Симеоновского и Рождества Божьей Матери) Афанасий Филиппович. Опущенные к книге глаза символизируют последнюю проведенную им литургию перед арестом. Святой Афанасий Брестский принял мученическую смерть за год до написания этой картины.









И самое интересное. Как считает исследователь, на иконе «Покров» изображен сам Малоритский мастер! Хотите верьте, хотите нет.





— Отражение сравнительно молодого человека с левой стороны, за спиной монарха – не есть ли это образ самого художника-иконописца, автора произведения? – задается вопросом искусствовед.





Вывод сделан не на пустом месте. Такой прием автопортрета в то время существовал. В общем, Малоритский мастер (если это он) изображен в левом углу нижнего «земного» яруса. Он единственный написан в профиль, внимательно смотрит вверх на фигуру Божьей Матери в окружении двух ангелов. Вот так вот!..





Выводы…

Какие выводы делают ученые Национального художественного музея? По их мнению, Малоритский мастер – брестский художник-иконописец, который основные свои работы, дошедшие до нас, написал для двух брестских братских монастырских православных храмов – церкви Рождества Божьей Матери и церкви Симеона Столпника.





По свидетельству Ю. Пискуна, первым сохранившимся его произведением является икона Божьей Матери Елеуса (развернутый вариант иконографии Корсунской иконы). Он был написан в 1644 году, когда монастырь Рождества Божьей Матери в Бресте приобрел юридически-правовой статус. Тогда же в Брест вернулся из Киева на игуменство и Афанасий Филиппович. Именно он мог заказать эту икону как запрестольную в церковь Рождества Божьей Матери. Тем более что святой уже имел такой опыт – «замовлял» у брестских бернардинцев холст для своей кельи – Купятичскую икону Божьей Матери со скипетром. Так что эти произведения могли видеть очи небесного покровителя Бреста!





Работы Малоритского (Брестского) мастера ценятся еще и за высокий художественный вкус, новаторство. Он опередил свое время, оказал влияние на других художников. Для многих работ характерны отличительные черты и манеры, одинаковый орнаментальный фон. В том числе сложный ренессансный рисунок, построенный из крупных, тяжеловесных, причудливо переплетенных между собой иностранных кипарисов, цветов граната и… наших кувшинок. Другие пошли дальше. На белорусских иконах того времени женщины уже одеты не в традиционные хитоны и мафории, а в платья, характерные для XVII-XVIII веков, а то и в одежды очень похожие на наши национальные…







Будут еще открытия?

До 5 сентября в музее «Спасенные художественные ценности» экспонируется выставка «Сакральное искусство Брестчины XVII-XVIII веков» из собрания Национального художественного музея Республики Беларусь. И там не обошлось без сенсаций. Главная – представлены два образа Малоритского (Брестского) мастера, доселе не известные широкой публике. Они называются «Богоматерь Одигитрия» и «Деисус». Как свидетельствует аннотация, это подлинные изобразительные гимны во славу Божию. Иконы могли первоначально входить в состав иконостаса еще одного православного брестского храма XVII в. – Симеоновской церкви одноименного монастыря.





Среди демонстрируемых подлинников также икона «Целование Иоакима и Анны. Благовестие Анне», вывезенная в свое время из Свято-Преображенской церкви д. Олтуш Малоритского района (построена в 1783 году). Размер – 68 на 100 см. Ее хочется потрогать, приложиться, помолиться… Настолько она привлекательна. Есть мнение, что образ был выполнен для иконостаса брестской церкви Рождества Богоматери одноименного православного братского монастыря. Настоятелем обоих вышеназванных монастырей являлся духовный заступник брестчан – Афанасий Филиппович.





…Ранее приходилось беседовать с одним из малоритских священников. Он уверенно высказался, что «Малоритские иконы» должны вернуться на свое прежнее место и служить прихожанам… Конечно, такое вряд ли возможно. Хотя бы в целях их безопасности и сохранности. А вот списки с них могли бы украсить каждый из храмов, где они хранились некоторое время. Хочется верить, что так и будет.





P.S. Учитывая большой интерес посетителей, выставка «Сакральное искусство Брестчины XVII-XVIII веков» в музее «Спасенные художественные ценности» продлена до 12 сентября.















































