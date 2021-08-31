Выставка была посвящена проекту ByCovid19 и пандемии коронавируса. Во время первой волны эпидемии в Беларуси галерея бесплатно предоставила свои площади для склада волонтерской инициативы ByCovid19, которая собирала помощь для белорусских медиков. Эта независимая инициатива снабжала больницы по всей стране средствами индивидуальной защиты, помогала с медикаментами, оборудованием и едой, поскольку власти тогда не признавали существование пандемии, а больницам катастрофически не хватало даже масок.





Структура штаба BYCOVID19 с ячейками, различными зонами, оборудованием, средствами защиты и их раздачей легла в основу архитектуры выставки, пишет The-village.me Авторы сохранили листовки с названиями «респираторы лепесток», «маска ffp3», «резерв не трогать» в виде белых букв на стенах. О старом зонировании также напоминают полосы из красной ленты на полу. Коридор стал главной планировочной осью, которая заканчивается портретами волонтеров штаба, пишет Strelka Mag.









Проголосовать за этот проект можно до 31 августа здесь





А вот как он выглядел:





























Все фото в галерее: Елизавета Кулененок / strelkamag.com