Белорусские журналисты получили от властей Белостока помещение для работы
Город Белосток передал помещение по адресу: улица Сенкевича, дом 44 для открытия белорусского Центра-коворкинга, где любой журналист сможет поработать в безопасных условиях.
Фото из Фейсбука Марии Садовской-Комлач
Речь идет о наших коллегах, покинувших родину вследствие преследования. Это редакция Hrodna.Life и журналисты портала „Могилевский регион”.
Во время торжественной пресс-конференции и передачи ключей присутствующих белорусов приветствовал вице-президента Белостока Збигнев Никиторович:
– Белосток особенно хорошее место для такого рода поддержки и деятельности. Мы соседи и Гродно нам близкий город. Я верю, что это также инвестиция местного самоуправления Белостока. И в целом хорошее демократическое соседство.
08:44 31/08/2021
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