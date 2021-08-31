Фото из Фейсбука Марии Садовской-Комлач





Речь идет о наших коллегах, покинувших родину вследствие преследования. Это редакция Hrodna.Life и журналисты портала „Могилевский регион”.





Во время торжественной пресс-конференции и передачи ключей присутствующих белорусов приветствовал вице-президента Белостока Збигнев Никиторович:





– Белосток особенно хорошее место для такого рода поддержки и деятельности. Мы соседи и Гродно нам близкий город. Я верю, что это также инвестиция местного самоуправления Белостока. И в целом хорошее демократическое соседство.