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Белорусские журналисты получили от властей Белостока помещение для работы

Город Белосток передал помещение по адресу: улица Сенкевича, дом 44 для открытия белорусского Центра-коворкинга, где любой журналист сможет поработать в безопасных условиях.

Фото из Фейсбука Марии Садовской-Комлач

Речь идет о наших коллегах, покинувших родину вследствие преследования. Это редакция Hrodna.Life и журналисты портала „Могилевский регион”. 

Во время торжественной пресс-конференции и передачи ключей присутствующих белорусов приветствовал вице-президента Белостока Збигнев Никиторович: 

– Белосток особенно хорошее место для такого рода поддержки и деятельности. Мы соседи и Гродно нам близкий город. Я верю, что это также инвестиция местного самоуправления Белостока. И в целом хорошее демократическое соседство.
Рацыя
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