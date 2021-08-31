В центре Гомеля на автомобили рухнули дерево и фонарный столб
В одном из гомельских дворов жертвами непогоды стали три автомобиля.
В Гомеле дерево и фонарный столб упали на машины / t.me/Auto_Gomel
Как сообщает Еврорадио со ссылкой на ТГ-канал Auto_Gomel, происшествие случилось во дворе домов на пересечении улицы Крестьянской Интернационального проезда. Ветер повалил дерево. Падая, оно задело провода и сломало фонарный столб.
В результате дерево рухнуло на один из припаркованных автомобилей, а столб — на два соседних.
08:22 31/08/2021
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