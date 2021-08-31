Ему все мало: Давыдько выступил за ужесточение законодательства в сфере интернет-деятельности
Необходимо подумать над ужесточением законодательства в сфере интернет-деятельности. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадий Давыдько, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал нижней палаты парламента.
Напомним, что Давыдько ранее возглавлял БТ.
"СМИ, блогеры, авторы Telegram-каналов, в том числе анонимных, ежедневно снабжают нас информацией. Если деятельность журналистов регулируется законом и они отвечают за каждое слово, то вторые и третьи в погоне за лайками и подписками порой беззастенчиво и нагло врут. Хорошие новости читаются плохо. Так уж устроен человек, что постоянно находится в поиске сенсации, скандала, неординарного события, и на этих низменных людских качествах, которые разрушают личность, и играют те, кто жаждет денег и славы, - отметил депутат. - Мы моем руки перед едой, чтобы не подхватить инфекцию, - это аксиома. Тогда почему же мы не брезгуем часами копаться в информационном мусоре?".
Впрочем, депутат стоит посмотреть родно телевидение, чтобы найти ответ на свой ворос.
08:18 31/08/2021
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