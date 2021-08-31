



Напомним, что Давыдько ранее возглавлял БТ.





"СМИ, блогеры, авторы Telegram-каналов, в том числе анонимных, ежедневно снабжают нас информацией. Если деятельность журналистов регулируется законом и они отвечают за каждое слово, то вторые и третьи в погоне за лайками и подписками порой беззастенчиво и нагло врут. Хорошие новости читаются плохо. Так уж устроен человек, что постоянно находится в поиске сенсации, скандала, неординарного события, и на этих низменных людских качествах, которые разрушают личность, и играют те, кто жаждет денег и славы, - отметил депутат. - Мы моем руки перед едой, чтобы не подхватить инфекцию, - это аксиома. Тогда почему же мы не брезгуем часами копаться в информационном мусоре?".





Впрочем, депутат стоит посмотреть родно телевидение, чтобы найти ответ на свой ворос.