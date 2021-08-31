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Принц Уильям и Кейт Миддлтон могут переехать: где планируют жить

В СМИ заговорили о сближении герцогов Кембриджских с королевой Великобритании.

Королевская семья может переехать / фото instagram.com/kensingtonroyal/


Принц Уильям и Кейт Миддлтон могут переехать поближе к королеве Елизавете II. Пара сейчас живет в Кенсингтонском дворце и загородном доме в Норфолке.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, пишет Unian.net, королевская чета может переехать в Форт Бельведер, где будут жить со своими детьми - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

При этом отмечается, что такое решение может сблизить принца Уильяма и Кейт Миддлтон с Елизаветой II, что является "значительным признаком того, что герцоги Кембриджские готовы взять на себя более важную роль в королевской семье".

Резиденция Форт Бельведер находится в южной части Большого Виндзорского парка. Она знаменита тем, что здесь в 1936 году король Эдуард VIII отрекся от престола.

Как ранее сообщал УНИАН, герцоги Кембриджские опубликовали новое редкое фото единственной дочери – шестилетней принцессы Шарлотты. Наследница британского престола позировала на камеру в яркой летней одежде, а в руках держала бабочку.
Источник: Анастасия Горбачева
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