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Сообщается, что «Белтелеком» начинает плановую модернизацию радиотелевизионного передающего оборудования, которая затронет как пользователей бесплатного общедоступного пакета телепрограмм, так и абонентов услуги эфирного цифрового телевещания (Эфирная ZALA»). Работы будут проводиться поэтапно до 31 декабря 2021 года.

Отмечается, пишет blizko.by, что при проведении запланированных мероприятий на соответствующей радиотелевизионной передающей станции в зоне ее охвата будет отсутствовать прием телепрограмм обязательного общедоступного пакета и коммерческого эфирного цифрового ТВ в рабочее время с 09.00 до 17.00









По завершении работ на радиотелевизионных передающих станциях РУП «Белтелеком» будут изменены радиочастотные каналы, на которых транслируются в эфир телевизионные программы. Для дальнейшего просмотра телепрограмм необходимо будет перенастроить используемое приёмное оборудование.

О том, как это сделать, можно прочитать здесь

Сами работы будут проводится поэтапно вот по этому графику

В «Белтелекоме» обращают внимание на то, что конкретные даты работ могут изменяться в связи с производственной необходимостью.















