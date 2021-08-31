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«Белтелеком» предупредил о том, что белорусов временно оставят без ТВ. В чем причина?

Ее озвучила пресс-служба национального оператора.

Фото: pixabay.com

Сообщается, что  «Белтелеком» начинает плановую модернизацию радиотелевизионного передающего оборудования, которая затронет как пользователей бесплатного общедоступного пакета телепрограмм, так и абонентов услуги эфирного цифрового телевещания (Эфирная ZALA»). Работы будут проводиться поэтапно до 31 декабря 2021 года.
 
Отмечается, пишет blizko.by, что при проведении запланированных мероприятий на соответствующей радиотелевизионной передающей станции в зоне ее охвата будет отсутствовать прием телепрограмм обязательного общедоступного пакета и коммерческого эфирного цифрового ТВ в рабочее время с 09.00 до 17.00


По завершении работ на радиотелевизионных передающих станциях РУП «Белтелеком» будут изменены радиочастотные каналы, на которых транслируются в эфир телевизионные программы. Для дальнейшего просмотра телепрограмм необходимо будет перенастроить используемое приёмное оборудование.
 
О том, как это сделать, можно прочитать здесь.
 
Сами работы будут проводится поэтапно вот по этому графику.
 
В «Белтелекоме» обращают внимание на то,  что конкретные даты работ могут изменяться в связи с производственной необходимостью.
 
 



 
Источник: Анна Карелина
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