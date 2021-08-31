Фото: Скриншот | В Бразилии грабители использовали заложников в качестве живого щита





В бразильском городе Арасатуба (штат Сан-Паулу) преступники ограбили банк и использовали заложников в качестве живого щита во время погони от полицейских. Соответствующее видео в Twitter опубликовал местный журналист Юри Макри.





Судя по кадрам, пишет Фокус, преступники привязали одного заложника к крыше машины, а второго к капоту. За ними следует автомобиль полицейских, слышны взрывы.





По данным BBC, всего в ограблении участвовали около 20 человек. По словам лейтенанта местной полиции, в ходе происшествия грабители застрелили одного человека, когда обнаружили, что он снимал их на камеру. Затем в перестрелке между правоохранителями и преступниками за чертой города погибла женщина и один из подозреваемых.





Помимо этого злоумышленники установили 14 взрывных устройств с датчиками движения по всему городу, которые срабатывали, когда машины проезжали по улицам.





По словам мэра Арасатуба Диладора Борса, полиция пыталась помешать преступникам скрыться сразу после ограбления, однако не могла применять оружие во время погони из-за живого щита в виде заложников, который использовали злоумышленники.

Также по данным журналистов, банда использовала дроны, которые отслеживали передвижение полиции с воздуха.





На данный момент неизвестно, скольких заложников захватили преступники и сколько денег им удалось вынести из банка. Тем временем местные власти уверяют, что правоохранители возвращают под свой контроль часть города, где произошел инцидент.



















