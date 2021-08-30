Завтра ожидаются ливни

Сильные дожди ожидаются во вторник в отдельных регионах Беларуси, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, в ближайшие дни погоду в стране будут формировать активные атмосферные фронты.

"Во вторник 31 августа местами по республике ожидаются грозы и сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны – туман", – сказали в Белгидромете.





Фото из социальных сетей, Так уже было в Минске в июне



Там также отметили, что в последний день августа прогнозируется порывистый ветер, а на улице будет достаточно прохладно – от +16 до +22°С.





В среду 1 сентября снова ожидается не очень хорошая погода – днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха не поднимется выше +22°С.

Похолодает

Начиная с четверга, в республике установится холодная погода – ее принесет воздушная масса, идущая с Балтийского моря.





Синоптики снова прогнозируют кратковременные осадки, а днем температура воздуха составит от +12 до +17°С.



