Завтра ожидаются ливни
Начиная с четверга, в республике установится холодная погода – ее принесет воздушная масса, идущая с Балтийского моря.
Сильные дожди ожидаются во вторник в отдельных регионах Беларуси, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, в ближайшие дни погоду в стране будут формировать активные атмосферные фронты.
"Во вторник 31 августа местами по республике ожидаются грозы и сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны – туман", – сказали в Белгидромете.
Фото из социальных сетей, Так уже было в Минске в июне
Там также отметили, что в последний день августа прогнозируется порывистый ветер, а на улице будет достаточно прохладно – от +16 до +22°С.
В среду 1 сентября снова ожидается не очень хорошая погода – днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха не поднимется выше +22°С.
Похолодает
Начиная с четверга, в республике установится холодная погода – ее принесет воздушная масса, идущая с Балтийского моря.
Синоптики снова прогнозируют кратковременные осадки, а днем температура воздуха составит от +12 до +17°С.
22:13 30/08/2021
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