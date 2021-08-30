+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Первый за 2 недели самолет ВОЗ с медикаментами прибыл в Афганистан

Самолет с медицинскими препаратами от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыл в Афганистан впервые после захвата власти в стране "Талибаном" (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).

В ВОЗ сообщили, что эта партия медикаментов стала первой, которую удалость доставить в Афганистан с момента захвата власти в стране боевиками около двух недель назад.

Самолет вылетел из Дубая и приземлился в афганском городе Мазари-Шариф, который является столицей провинции Балх. Город был захвачен "Талибаном" 14 августа, за день до того, как боевики группировки вошли в столицу страны Кабул.

В ВОЗ отметили, что в страну были доставлены наборы для оказания первой помощи и обработки травм, которых будет достаточно для оказания помощи более чем 200 тыс. человек. Припасы будут доставлены в 40 медицинских учреждений в 29 провинциях страны, пишет interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]