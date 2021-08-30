В ВОЗ сообщили, что эта партия медикаментов стала первой, которую удалость доставить в Афганистан с момента захвата власти в стране боевиками около двух недель назад.





Самолет вылетел из Дубая и приземлился в афганском городе Мазари-Шариф, который является столицей провинции Балх. Город был захвачен "Талибаном" 14 августа, за день до того, как боевики группировки вошли в столицу страны Кабул.



