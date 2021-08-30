Отборочные туры на конкурс «Мисс Беларусь» прошли во всех областных центрах. Из около 130 претенденток из всех регионов в финал попали 30 красавиц, которые уже вовсю готовятся к борьбе за корону и титул.





В финале конкурса самые очаровательные девушки страны продемонстрируют свои грацию, талант и остроумие. Компетентное жюри, в состав которого войдут звезды искусства, моды и спорта, выберет самую прекрасную белоруску. Именно она представит нашу страну на конкурсе «Мисс мира», который будет проходить в декабре 2021 года в Пуэрто-Рико.





Финал XII Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» начнется в 18:30 во Дворце спорта.



