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Финал Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» пройдет 10 сентября

Финал XII Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» пройдет во Дворце спорта 10 сентября, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Отборочные туры на конкурс «Мисс Беларусь» прошли во всех областных центрах. Из около 130 претенденток из всех регионов в финал попали 30 красавиц, которые уже вовсю готовятся к борьбе за корону и титул.

В финале конкурса самые очаровательные девушки страны продемонстрируют свои грацию, талант и остроумие. Компетентное жюри, в состав которого войдут звезды искусства, моды и спорта, выберет самую прекрасную белоруску. Именно она представит нашу страну на конкурсе «Мисс мира», который будет проходить в декабре 2021 года в Пуэрто-Рико.

Финал XII Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» начнется в 18:30 во Дворце спорта.
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