В Сети появились фото неизвестного iPhone. Подделка?
Однако о том, подделка на фото или настоящий девайс - пока неизвестно. Инсайдер отметил, что знать об этом может только сама компания.
Фото: twitter.com/MajinBuOfficial
iPhone 4s
Появились снимки ранее неизвестного смартфона Apple с дактилоскопическим сенсором. Их в Twitter опубликовал инсайдер Маджин Бу.
На фото показан смартфон iPhone 4s с сенсором Touch ID.
"Таким образом, Стив Джобс знал о датчике отпечатков пальцев, который Apple внедрит в последующие годы на iPhone 5s", - отметил Маджин Бу.
По его словам, было несколько прототипов девайса. Причем часть смартфонов работала на iOS, а часть - на тестовой операционной системой SwitchBoard.
Известно, что iPhone 4s с кнопкой Home был выпущен в 2011 году. Он обладал функцией защищенного доступа через цифровой пароль. А вот дактилоскопический сенсор в гаджетах Apple появился спустя два года с выходом iPhone 5s.
twitter.com/MajinBuOfficial
Напомним, ранее была представлена серия 3D-рендеров первого складывающегося iPhone на основе актуальных утечек.
19:05 30/08/2021
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