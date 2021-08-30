Фото: twitter.com/MajinBuOfficial

iPhone 4s





Появились снимки ранее неизвестного смартфона Apple с дактилоскопическим сенсором. Их в Twitter опубликовал инсайдер Маджин Бу.





На фото показан смартфон iPhone 4s с сенсором Touch ID.





"Таким образом, Стив Джобс знал о датчике отпечатков пальцев, который Apple внедрит в последующие годы на iPhone 5s", - отметил Маджин Бу.





По его словам, было несколько прототипов девайса. Причем часть смартфонов работала на iOS, а часть - на тестовой операционной системой SwitchBoard.





Известно, что iPhone 4s с кнопкой Home был выпущен в 2011 году. Он обладал функцией защищенного доступа через цифровой пароль. А вот дактилоскопический сенсор в гаджетах Apple появился спустя два года с выходом iPhone 5s.





twitter.com/MajinBuOfficial





Напомним, ранее была представлена серия 3D-рендеров первого складывающегося iPhone на основе актуальных утечек.



