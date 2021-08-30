Авторы фильма выступили под псевдонимами. В Берлине показали ленты о купаловцах и БЧБ флаге
В рамках кинофестиваля filmPOLSKA в Берлине показали два документальных фильма из Беларуси. Их представили на специальной секции "Ночь бизона", сообщает DW.
Кадр из фильма "Купаловцы"
Авторы картин на показ не приехали и даже отказались упоминать в титрах свои настоящие имена. Они остаются в Беларуси, поэтому выступают под псевдонимами.
Фильм "Купаловцы. Людьми зваться" рассказывает о труппе Национального академического театра имени Янки Купалы. Актёры вступились за своего уволенного директора, экс-министра культуры страны Павла Латушко.
Вторая лента "Цвет нации" посвящается бело-красно-белому флагу как символу оппозиционного движения.
18:50 30/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение