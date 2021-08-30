Авторы картин на показ не приехали и даже отказались упоминать в титрах свои настоящие имена. Они остаются в Беларуси, поэтому выступают под псевдонимами.





Фильм "Купаловцы. Людьми зваться" рассказывает о труппе Национального академического театра имени Янки Купалы. Актёры вступились за своего уволенного директора, экс-министра культуры страны Павла Латушко.





Вторая лента "Цвет нации" посвящается бело-красно-белому флагу как символу оппозиционного движения.



