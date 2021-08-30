Учеников 8-9 классов будут обучать финансовой грамотности. Для нового предмета разработали учебники
В Беларуси впервые подготовлен учебно-методический комплект «Основы финансовой грамотности» для факультативных занятий учащихся 8–9-х классов.
Национальный банк, министерство образования и авторский коллектив Белорусского государственного университета впервые в Беларуси подготовили учебно-методический комплект «Основы финансовой грамотности» для факультативных занятий учащихся 8–9-х классов, который состоит из пособия для учащихся и пособия для учителей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Уточняется, что учебно-методические комплект содержит теоретический материал и практические задания, предназначенные для формирования знаний по финансовой грамотности, пишет blizko.by
«Пособие для учащихся раскрывает основные темы в сфере финансов: семейный (личный) бюджет, сбережение и страхование, кредит и другие формы финансирования, профессии в финансовой сфере, деньги и денежное обращение, цифровой банкинг, инвестиции, налоги. Пособие для учителей является ориентиром для педагога в процессе проведения факультативных занятий по финансовой грамотности», – отметили в ведомстве.
18:39 30/08/2021
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