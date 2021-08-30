Национальный банк, министерство образования и авторский коллектив Белорусского государственного университета впервые в Беларуси подготовили учебно-методический комплект «Основы финансовой грамотности» для факультативных занятий учащихся 8–9-х классов, который состоит из пособия для учащихся и пособия для учителей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Уточняется, что учебно-методические комплект содержит теоретический материал и практические задания, предназначенные для формирования знаний по финансовой грамотности, пишет blizko.by

«Пособие для учащихся раскрывает основные темы в сфере финансов: семейный (личный) бюджет, сбережение и страхование, кредит и другие формы финансирования, профессии в финансовой сфере, деньги и денежное обращение, цифровой банкинг, инвестиции, налоги. Пособие для учителей является ориентиром для педагога в процессе проведения факультативных занятий по финансовой грамотности», – отметили в ведомстве.







