



В суде Барановичского района и г. Барановичи 30 августа рассмотрели уголовное дело в отношении 21-летнего Валерия Немкевича, которого обвиняли в надругательстве над государственным флагом.





Прокурор Светлана Пасемко зачитала обвинение, согласно которому 17 апреля Валерий намеревался на "издевательство и стремление публично продемонстрировать свое неуважительное отношение к государственным символам, в присутствии посторонних граждан проявил показную смелость и дерзкое поведение — сорвал со стены ЖРЭО вместе с кронштейном государственный флаг, пронес его к скамейке напротив Дома торговли «Радуга» и оставил там".





Действия обвиняемого были квалифицированы по арт. 370 УК.





Судья Сергей Данильчик счел вину Немкевича доказанной в полном объеме и осудил его на один год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, счел вину Немкевича доказанной в полном объеме и осудил его на один год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, сообщают правозащитники.



