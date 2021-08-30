"Проявил показную смелость и дерзкое поведение" - за что жителя Барановичей осудили на год "химии"
Жителя Барановичей осудили на год «химии»: "проявил показную смелость и дерзкое поведение - сорвал государственный флаг и оставил его на скамье"
В суде Барановичского района и г. Барановичи 30 августа рассмотрели уголовное дело в отношении 21-летнего Валерия Немкевича, которого обвиняли в надругательстве над государственным флагом.
Прокурор Светлана Пасемко зачитала обвинение, согласно которому 17 апреля Валерий намеревался на "издевательство и стремление публично продемонстрировать свое неуважительное отношение к государственным символам, в присутствии посторонних граждан проявил показную смелость и дерзкое поведение — сорвал со стены ЖРЭО вместе с кронштейном государственный флаг, пронес его к скамейке напротив Дома торговли «Радуга» и оставил там".
Действия обвиняемого были квалифицированы по арт. 370 УК.
Судья Сергей Данильчик счел вину Немкевича доказанной в полном объеме и осудил его на один год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, сообщают правозащитники.
17:42 30/08/2021
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