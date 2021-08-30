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В СК рассказали подробности смертельного ЧП в музее Янки Купалы

5 августа в музее Янки Купалы при плановой проверке системы пожаротушения в музее Янки Купалы в Минске произошел выход газа. Один сотрудник был госпитализирован, еще один погиб.

Сегодня в Следственном комитете рассказали подробности случившегося.

Сообщается, что Следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 306 Уголовного кодекса Республики Беларусь). 

По данным следствия, на цокольном этаже здания произошел выброс углекислого газа (там установлена система газового пожаротушения, которая основана на принципе вытеснения кислорода углекислым газом). В результате случившегося работник музея, 67-летний мужчина, скончался на месте.

Обслуживание систем пожарной автоматики в музее на основании договора проводилось работниками специализированного предприятия. С этой целью утром того дня в музей прибыли два сотрудника предприятия, 33-летний инженер и 34-летний начальник участка технического обслуживания. 

В ходе предварительного разбирательства установлено, что имеет место нарушение ими как требований своих должностных инструкций, так и требований нормативно-технической документации.

В настоящий момент мужчины признаны подозреваемыми по уголовному делу. С их участием проводятся следственные действия.
Источник: onliner.by
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