Сегодня в Следственном комитете рассказали подробности случившегося.





Сообщается, что Следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 306 Уголовного кодекса Республики Беларусь).





По данным следствия, на цокольном этаже здания произошел выброс углекислого газа (там установлена система газового пожаротушения, которая основана на принципе вытеснения кислорода углекислым газом). В результате случившегося работник музея, 67-летний мужчина, скончался на месте.





Обслуживание систем пожарной автоматики в музее на основании договора проводилось работниками специализированного предприятия. С этой целью утром того дня в музей прибыли два сотрудника предприятия, 33-летний инженер и 34-летний начальник участка технического обслуживания.





В ходе предварительного разбирательства установлено, что имеет место нарушение ими как требований своих должностных инструкций, так и требований нормативно-технической документации.





В настоящий момент мужчины признаны подозреваемыми по уголовному делу. С их участием проводятся следственные действия.