Как сообщает ГАИ УВД Гомельской области, по предварительной информации, 31-летняя женщина, не имеющая права управления транспортными средствами, при этом управляя автомобилем «Ниссан», при движении задним ходом из дворовой территории не учла особенности автомобиля (неисправность запорного устройства водительской двери), где, вывернув колесо влево, выпала из салона под переднее левое колесо.





С травмами женщина была госпитализирована в УЗ «Речицкая ЦРБ», где, не приходя в сознание, скончалась. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, проводится проверка.







