По данным обвинения, мужчина систематически избивал свою жену, за что на него неоднократно налагали административные взыскания. Однако эффекта это не возымело.





У супругов четверо несовершеннолетних детей, из-за чего потерпевшая отказывалась писать заявление о привлечении мужа к уголовной ответственности, сообщили в Генпрокуратуре.





Однако прокурор Лунинецкого района возбудил уголовное дело об истязании без заявления потерпевшей.





Рассмотрение дела состоялось в выездном судебном заседании в присутствии местных жителей.





Подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год без направления в исправительное учреждение отрытого типа со штрафом в размере 40 базовых величин (Br1160).