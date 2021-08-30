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За избиение жены - меньше, чем за комментарий в соцсетях

В Лунинце вынесли приговор 35-летнему мужчине, который обвинялся в истязании супруги.

По данным обвинения, мужчина систематически избивал свою жену, за что на него неоднократно налагали административные взыскания. Однако эффекта это не возымело.

У супругов четверо несовершеннолетних детей, из-за чего потерпевшая отказывалась писать заявление о привлечении мужа к уголовной ответственности, сообщили в Генпрокуратуре. 

Однако прокурор Лунинецкого района возбудил уголовное дело об истязании без заявления потерпевшей.

Рассмотрение дела состоялось в выездном судебном заседании в присутствии местных жителей.

Подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год без направления в исправительное учреждение отрытого типа со штрафом в размере 40 базовых величин (Br1160).
Источник: interfax.by
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