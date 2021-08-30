За избиение жены - меньше, чем за комментарий в соцсетях
В Лунинце вынесли приговор 35-летнему мужчине, который обвинялся в истязании супруги.
По данным обвинения, мужчина систематически избивал свою жену, за что на него неоднократно налагали административные взыскания. Однако эффекта это не возымело.
У супругов четверо несовершеннолетних детей, из-за чего потерпевшая отказывалась писать заявление о привлечении мужа к уголовной ответственности, сообщили в Генпрокуратуре.
Однако прокурор Лунинецкого района возбудил уголовное дело об истязании без заявления потерпевшей.
Рассмотрение дела состоялось в выездном судебном заседании в присутствии местных жителей.
Подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год без направления в исправительное учреждение отрытого типа со штрафом в размере 40 базовых величин (Br1160).
Источник: interfax.by
16:51 30/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение