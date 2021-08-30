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Зампред райисполкома Щучина умер в 32 года. А другой, возможно, сидит

С сайта Щучинского райисполкома пропали фото двух заместителей председателя. И это вовсе не случайность.

Зампред райисполкома Щучина умер в 32 года. А другой, возможно, сидит
Дмитрий Кривецкий (справа) вместе с председателем райисполкома Алексеем Садовским / dzyannica.by
Как стало известно Еврорадио, заместитель председателя Щучинского райисполкома по вопросам экономики Дмитрий Кривецкий недавно умер. Ему было всего 32 года. Смерть чиновника подтвердили в приёмной исполкома, но о причинах говорить не стали.

Также с сайта исполкома исчезло фото первого зампреда Анатолия Тодрика. По сведениям, которые пока не удалось проверить, он задержан, причём ещё в начале года. В соцсетях он появлялся последний раз 11 февраля, а его соседи рассказали, что семья по тому адресу больше не живёт.

Сайт Щучинского райисполкома / Еврорадио

Кривецкого и Тодрика назначили на должности в один день, в начале июля 2020 года. То есть чуть больше чем год назад. 
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