Дмитрий Кривецкий недавно умер. Ему было всего 32 года. Смерть чиновника подтвердили в приёмной исполкома, но о причинах говорить не стали. Как стало известно Еврорадио , заместитель председателя Щучинского райисполкома по вопросам экономикинедавно умер. Ему было всего 32 года. Смерть чиновника подтвердили в приёмной исполкома, но о причинах говорить не стали.





Также с сайта исполкома исчезло фото первого зампреда Анатолия Тодрика. По сведениям, которые пока не удалось проверить, он задержан, причём ещё в начале года. В соцсетях он появлялся последний раз 11 февраля, а его соседи рассказали, что семья по тому адресу больше не живёт.





Сайт Щучинского райисполкома / Еврорадио





Кривецкого и Тодрика назначили на должности в один день, в начале июля 2020 года. То есть чуть больше чем год назад.