Зампред райисполкома Щучина умер в 32 года. А другой, возможно, сидит
С сайта Щучинского райисполкома пропали фото двух заместителей председателя. И это вовсе не случайность.
Дмитрий Кривецкий (справа) вместе с председателем райисполкома Алексеем Садовским / dzyannica.by
Как стало известно Еврорадио, заместитель председателя Щучинского райисполкома по вопросам экономики Дмитрий Кривецкий недавно умер. Ему было всего 32 года. Смерть чиновника подтвердили в приёмной исполкома, но о причинах говорить не стали.
Также с сайта исполкома исчезло фото первого зампреда Анатолия Тодрика. По сведениям, которые пока не удалось проверить, он задержан, причём ещё в начале года. В соцсетях он появлялся последний раз 11 февраля, а его соседи рассказали, что семья по тому адресу больше не живёт.
Сайт Щучинского райисполкома / Еврорадио
Кривецкого и Тодрика назначили на должности в один день, в начале июля 2020 года. То есть чуть больше чем год назад.
16:18 30/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение