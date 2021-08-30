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Впервые с 1993 года: отменен фестиваль "Магутны Божа"

В этом году в Могилеве должен был пройти традиционный международный фестиваль духовной музыки «Магутны Божа».

В последнее время фестиваль проводился раз в два года, предыдущий прошел в мае 2019-го.

Обычно мероприятие проходило весной или летом, однако до 30 августа информации о фестивале так и не появилось.

Как пишет katolik.life, на этот год фестиваль не запланирован. О причине отмены организаторы ничего не смогли сообщить.

«Магутны Божа» проводился с 1993 года, его целями ставилось возрождение духовной культуры на христианском фундаменте, объединение и взаимное духовное обогащение с помощью музыки. Мероприятие объединяло более 900 солистов и творческих коллективов из разных стран.

В программе были конкурсы вокалистов и хоровых коллективов, духовные спектакли, праздник колокольной музыки, концертные выступления. Также проводились конференции, на которых обсуждались актуальные вопросы религии и вероисповедания, взаимодействие Церкви и государства.

Фестиваль назвали по стихотворению «Магутны Божа» Натальи Арсеньевой, которое легло в основу белорусского духовного гимна. До недавнего времени эта песня-молитва широко исполнялась как в Православной, так и в Католической церквах.
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