В последнее время фестиваль проводился раз в два года, предыдущий прошел в мае 2019-го.





Обычно мероприятие проходило весной или летом, однако до 30 августа информации о фестивале так и не появилось.





Как пишет katolik.life , на этот год фестиваль не запланирован. О причине отмены организаторы ничего не смогли сообщить.





«Магутны Божа» проводился с 1993 года, его целями ставилось возрождение духовной культуры на христианском фундаменте, объединение и взаимное духовное обогащение с помощью музыки. Мероприятие объединяло более 900 солистов и творческих коллективов из разных стран.





В программе были конкурсы вокалистов и хоровых коллективов, духовные спектакли, праздник колокольной музыки, концертные выступления. Также проводились конференции, на которых обсуждались актуальные вопросы религии и вероисповедания, взаимодействие Церкви и государства.

Фестиваль назвали по стихотворению «Магутны Божа» Натальи Арсеньевой, которое легло в основу белорусского духовного гимна. До недавнего времени эта песня-молитва широко исполнялась как в Православной, так и в Католической церквах.