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Шок! Школы в Минске переходят под контроль МВД

В Департаменте охраны МВД рассказали, почему берут учреждения образования под свой контроль


Начальник Департамента  МВД Александр Шепелев заявил изданию «На страже», что ведомство берет под контроль школы Минска.

Как сообщило издание, в Минске все средние учреждения образования, а их 301, перейдут под контроль департамента с 1 сентября. В областных центрах работа еще продолжается.

Заступать на пост сотрудники департамента будут за час до начала занятий, и сниматься тоже спустя час после окончания уроков. В остальное время охранять будут сторожа учреждений образования.

"Очевидно, что квалификация дежуривших на входе работников, как правило людей преклонного возраста, уже не отвечает современным требованиям. Поэтому МВД и Департамент охраны предложили учреждениям образования минимальный комплекс мер безопасности для работников и учащихся", — рассказал Александр Шепелев.

Также он отметил, что «правительство приняло решение о комплексном обеспечении охраны общественного порядка в детских садах, школах и высших учебных заведениях».

Шепелев рассказал, что камеры-макеты заменили настоящими. Цифровые записи с них теперь будут храниться месяц. Кроме этого на территории учебных заведений появятся устройства, которые включены в систему мониторинга общественной безопасности.

Также в минских школах к 1 сентября должны установить турникеты, «которые можно связать в одно целое с интеллектуальной системой».
Источник: telegraf.by
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