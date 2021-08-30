Шок! Школы в Минске переходят под контроль МВД
В Департаменте охраны МВД рассказали, почему берут учреждения образования под свой контроль
Начальник Департамента МВД Александр Шепелев заявил изданию «На страже», что ведомство берет под контроль школы Минска.
Как сообщило издание, в Минске все средние учреждения образования, а их 301, перейдут под контроль департамента с 1 сентября. В областных центрах работа еще продолжается.
Заступать на пост сотрудники департамента будут за час до начала занятий, и сниматься тоже спустя час после окончания уроков. В остальное время охранять будут сторожа учреждений образования.
"Очевидно, что квалификация дежуривших на входе работников, как правило людей преклонного возраста, уже не отвечает современным требованиям. Поэтому МВД и Департамент охраны предложили учреждениям образования минимальный комплекс мер безопасности для работников и учащихся", — рассказал Александр Шепелев.
Также он отметил, что «правительство приняло решение о комплексном обеспечении охраны общественного порядка в детских садах, школах и высших учебных заведениях».
Шепелев рассказал, что камеры-макеты заменили настоящими. Цифровые записи с них теперь будут храниться месяц. Кроме этого на территории учебных заведений появятся устройства, которые включены в систему мониторинга общественной безопасности.
Также в минских школах к 1 сентября должны установить турникеты, «которые можно связать в одно целое с интеллектуальной системой».
Источник: telegraf.by
15:49 30/08/2021
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